Страшніше за енергетичну кризу. У Британії стурбовані зростанням цін на продовольство

Він зазначив, що Британія наразі не готова до того, що у світі може настати продовольча криза. При цьому порушення постачання продовольства спостерігається вже зараз через війну в Україні.

"Зараз спостерігається зростання стурбованості через відсутність належного плану на "страшне" майбутнє, пов'язане з порушенням поставок продовольства. Ця криза - більш серйозна, ніж енергетична", - заявив Райт.

Варто зауважити, що через заблоковані українські порти в Чорному морі 25 мільйонів тонн зерна неможливо експортувати, що не тільки загрожує голодом для найбідніших країн, а й матиме серйозні наслідки для Великобританії, яка залежить від імпорту продовольства.