RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Страшніше за енергетичну кризу. У Британії стурбовані зростанням цін на продовольство

Фото: зерно (pixabay.com)
Автор: Іван Носальський

Наслідки світової продовольчої кризи, яку викличе війна в Україні, можуть виявитися набагато серйознішими, ніж зростання цін на енергоресурси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Федерації продуктів харчування та напоїв Яна Райта у коментарі Independent.

Він зазначив, що Британія наразі не готова до того, що у світі може настати продовольча криза. При цьому порушення постачання продовольства спостерігається вже зараз через війну в Україні.

"Зараз спостерігається зростання стурбованості через відсутність належного плану на "страшне" майбутнє, пов'язане з порушенням поставок продовольства. Ця криза - більш серйозна, ніж енергетична", - заявив Райт.

Варто зауважити, що через заблоковані українські порти в Чорному морі 25 мільйонів тонн зерна неможливо експортувати, що не тільки загрожує голодом для найбідніших країн, а й матиме серйозні наслідки для Великобританії, яка залежить від імпорту продовольства.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що вживе заходів для того, щоб допомогти Україні в експорті зернових.

Також ми писали, що, за словами президента України Володимира Зеленського, Росія заблокувала майже всі порти та морські можливості експорту України. Нині розглядається і шлях розблокування портів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританіяпродовольственный кризисВійна Росії проти України