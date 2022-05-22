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Страшнее энергетического кризиса. В Британии обеспокоены ростом цен на продовольствие

Фото: зерно (pixabay.com)
Автор: Иван Носальский

Последствия мирового продовольственного кризиса, который вызовет война в Украине, могут оказаться намного более серьезными, чем рост цен на энергоресурсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Федерации продуктов питания и напитков Яна Райта в комментарии Independent.

Он отметил, что Британия в данный момент не готова к тому, что в мире может наступить продовольственный кризис. При этом нарушение поставок продовольствия наблюдается уже сейчас из-за войны в Украине.

"Сейчас наблюдается растущая обеспокоенность из-за отсутствия надлежащего плана на "страшное" будущее, связанное с нарушением поставок продовольствия. Этот кризис - более серьезный, чем энергетический", - заявил Райт.

Стоит заметить, что из-за заблокированных украинских портов в Черном море 25 миллионов тонн зерна невозможно экспортировать, что не только грозит голодом для наиболее бедных стран, но и будет иметь серьезные последствия для Великобритании, которая зависит от импорта продовольствия.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что примет меры для того, чтобы помочь Украине в экспорте зерновых.

Также мы писали, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия заблокировала почти все порты и морские возможности экспорта Украины. В настоящее время рассматривается и военный путь разблокировки портов.

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Великобританияпродовольственный кризисВойна России против Украины