Зеленський не відкидає військовий шлях розблокування українських портів

Росія заблокувала майже всі порти та всі морські можливості експорту України. Наразі розглядається і військовий шлях розблокування портів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час прес-конференції.

"22 млн тонн сьогодні заблоковано, а росіяни ще й постійно крадуть та кудись його вивозять... Треба розблокувати ці шляхи, бо у світі буде криза. Розблокувати можна різними шляхами. Один із шляхів - військовий. Тому ми з такими запитами щодо відповідної зброї звертаємось до партнерів", - сказав він.

Як повідомлялось, Західна Африка переживає найважчу за всю історію продовольчу кризу, викликану конфліктами і посухою. Вторгнення Росії в Україну підняло ціни і знизило доступність продуктів харчування.

Зокрема, раніше стало відомо про зростанні цін на борошно, манну крупу та інші продукти в країнах Африки через війну Росії проти України.

Зазначимо, що Україна змогла налагодити два альтернативні наземні маршрути для доставки продовольства до Африки. Це допоможе врятувати континент від голоду.

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