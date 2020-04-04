ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Країни ОПЕК+ відклали екстрений саміт для скорочення видобутку, - Reuters

Новини » Фінансова криза 2020     04.04.2020 - 13:58
Країни ОПЕК+ відклали екстрений саміт для скорочення видобутку, - Reuters
Фото: видобуток нафти (OilNow)

Виробники нафти намагаються домовитися про скорочення видобутку

Країни ОПЕК+ перенесли екстрений саміт по скороченню видобутку нафти, який раніше планувалося провести на 6 квітня. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела у картелі.

Як наголошується в повідомленні, новою датою проведення саміту може бути 8 або 9 квітня, що дасть додатковий час для переговорів щодо обсягів скорочення видобутку.

Нагадаємо, 2 квітня ф'ючерси на нафту різко зросли після заяви президента США Дональда Трампа. Американський лідер провів переговори з наслідним принцом Саудівської Аравії і сподівається, що Ер-Ріяд і Москва істотно знизять видобуток нафти.

Президент РФ Володимир Путін 3 квітня допустив скорочення обсягів видобутку нафти у світі на 10 млн барелів на добу.

Як повідомоляло РБК-Украна, ціни на нафту у п'ятницю, 3 квітня відновили зростання на тлі зростаючих надій на нову глобальну угоду щодо скорочення світових поставок нафти. Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли 8,9% до 33,4 доларів за барель після зростання на 21% в четвер. Ф'ючерси на WTI подорожчали на 4,4% після зростання на 24,7% в четвер.

Ціни на нафту прискорили зростання в очікуванні угоди ОПЕК+ Нафта знову падає через скептицизму з приводу плану Трампа
Новини України нефть
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся