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Страны ОПЕК+ отложили экстренный саммит для сокращения добычи, - Reuters

Новости » Финансовый кризис 2020     04.04.2020 - 13:58
Страны ОПЕК+ отложили экстренный саммит для сокращения добычи, - Reuters
Фото: добыча нефти (OilNow)

Производители нефти пытаются договорится о сокращении добычи

Страны ОПЕК+ перенесли экстренный саммит по сокращению добычи нефти, который ранее планировалось провести на 6 апреля. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в картеле.

Как отмечается в сообщении, новой датой проведения саммита может быть 8 или 9 апреля, что даст дополнительное время для переговоров по поводу объемов сокращения добычи.

Напомним, 2 апреля фьючерсы на нефть резко выросли после заявления президента США Дональда Трампа. Американский лидер провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии и надеется, что Эр-Рияд и Москва существенно снизят добычу нефти.

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля допустил сокращение объемов добычи нефти в мире на 10 млн баррелей в сутки.

Как сообщало РБК-Украна, цены на нефть в пятницу, 3 апреля возобновили рост на фоне растущих надежд на новое глобальное соглашение по сокращению мировых поставок нефти. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли 8,9% до 33,4 долларов за баррель после роста на 21% в четверг. Фьючерсы на WTI подорожали на 4,4% после роста на 24,7% в четверг.

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