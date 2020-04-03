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Ціни на нафту прискорили зростання в очікуванні угоди ОПЕК+

Новини » Фінансова криза 2020     03.04.2020 - 15:58
Ціни на нафту прискорили зростання в очікуванні угоди ОПЕК+
Фото: видобуток нафти (OilNow)

Нафта дорожчає, оскільки трейдери сподіваються на скорочення видобутку

Ціни на нафту у п'ятницю, 3 квітня відновили зростання на тлі зростаючих надій на нову глобальну угоду щодо скорочення світових поставок нафти. Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли 8,9% до 33,4 доларів за барель після зростання на 21% у четвер. Ф'ючерси на WTI подорожчали на 4,4% після зростання на 24,7% в четвер.

Група експортерів нафти ОПЕК+ обговорює скорочення світових поставок на 10 млн барелів на добу, повідомило у п'ятницю джерело в ОПЕК, додавши, що будь-які подальші скорочення повинні включати виробників за межами альянсу.

Президент США Дональд Трамп повідомив у четвер, що провів телефонну розмову з саудівським наслідним принцом Мухаммедом бін Салманом і чекає, що королівство і Росія скоротить видобуток нафти приблизно на 10 млн барелів на добу.

Трамп сказав, що він не пішов ні на які поступки Саудівської Аравії і Росії, оскільки згода на скорочення виробництва в США - крок, заборонений американським антимонопольним законодавством.

Ціни на нафту впали на 65% у першому кварталі через зниження попиту, викликаного глобальним спалахом коронавірусу і спробами Росії і Саудівської Аравії наситити ринок після того, як минулого місяця не змогли домовитися про скорочення постачань в рамках ОПЕК+.

Аналітики Citi прогнозують зниження світового попиту на нафту на 18-20 млн барелів на добу у другому кварталі, що призведе до безпрецедентного зростання запасів на 1 мільярд барелів протягом двох місяців.

"З урахуванням обговорюваного зараз скорочення на 10 млн у нафтовидобувній промисловості буде як мінімум на три тижні більше часу для підготовки до безвиході, коли більше не буде місця для розміщення надлишкової видобутку", - сказав Пер Магнус з Rystad Energy Nysveen.

Нагадаємо, 2 квітня ф'ючерси на нафту різко зросли після заяви президента США Дональда Трампа. Американський лідер провів переговори з наслідним принцом Саудівської Аравії і сподівається, що Ер-Ріяд і Москва істотно знизять видобуток нафти.

Як повідомляло РБК-Україна ціни на російську нафту марки Urals впали до 10,54 доларів за барель, що є мінімальним рівнем з березня 1999 року. У зв'язку з падінням цін, витрати на транспортування, оплату експортного мита і деякі інші витрати перевищують середню вартість Urals.

Нафта знову падає через скептицизму з приводу плану Трампа США почали лобістську кампанію за введення санкцій проти РФ і Саудівської Аравії, - FT
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