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Нафта знову падає через скептицизму з приводу плану Трампа

Новини » Фінансова криза 2020     03.04.2020 - 10:36
Нафта знову падає через скептицизму з приводу плану Трампа

На ринку сумніваються в здатності виробників нафти різко скоротити видобуток

Ціни на нафту у п'ятницю, 3 квітня, знову знижуються на тлі скептицизму з приводу угоди щодо скорочення видобутку нафти. Про це повідомляє агентство Reuters.

Напередодні президент США Дональд Трамп повідомив про домовленості між Саудівською Аравією і Росією щодо скорочення видобутку, що призвело до рекордного зростання котирувань.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 3,2% до 28,97 долара за барель після зростання на 21% в четвер. Ф'ючерси на американську нафту марки WTI подешевшали на 4,1% до 24,28 долара за барель після зростання на 24,7% в четвер.

Аналітики кажуть, що важко буде укласти угоду, щоб припинити саудівсько-російську цінову війну без участі інших великих виробників.

Напередодні Трамп сказав, що дві країни можуть скоротити видобуток на 10-15 барелів на добу - безпрецедентний обсяг, який представляє 10-15% світової пропозиції. При цьому Трамп заявив, що він не пропонував скоротити виробництво в США.

Саудівська Аравія закликала в четвер до екстреного засідання виробників нафти ОПЕК і країн, що не входять в ОПЕК, заявивши, що вона націлена на досягнення справедливого угоди про стабілізацію нафтових ринків.

Аналітики UBS заявили, що вони скептично ставляться до того, що виробники можуть взяти на себе зобов'язання по великих скорочень, і очікують, що ціни на нафту знову опиняться під тиском.

Аналітики вважають, що як Ер-Ріяд, так і Москва будуть очікувати участі інших країн, зокрема Сполучених Штатів.

"Важко буде скоротити поточний видобуток в групі ОПЕК+ як мінімум на 10 млн барелів на добу - масштаб скорочення буде занадто великим для групи", - йдеться в аналітичній записці ING.

Саудівська Аравія може знизити видобуток приблизно до 8,5 млн барелів на добу, але, швидше за все, не захоче опускатися нижче цього рівня через прагнення зберегти видобуток попутного газу. У свою чергу Росія може зажадати скасування низки санкцій.

Нагадаємо, 2 квітня ф'ючерси на нафту різко зросли після заяви президента США Дональда Трампа. Американський лідер провів переговори з наслідним принцом Саудівської Аравії і сподівається, що Ер-Ріяд і Москва істотно знизять видобуток нафти.

Як повідомляло РБК-Україна ціни на російську нафту марки Urals впали до 10,54 доларів за барель, що є мінімальним рівнем з березня 1999 року. У зв'язку з падінням цін, витрати на транспортування, оплату експортного мита і деякі інші витрати перевищують середню вартість Urals.

США почали лобістську кампанію за введення санкцій проти РФ і Саудівської Аравії, - FT Саудівська Аравія закликала провести термінову зустріч ОПЕК+
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