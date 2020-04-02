Ціни на нафту різко піднялися майже на 50%

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На даний момент ціни на Brent відкотилися до 32 доларів

Ціни на нафту в ході торгів 2 квітня різко піднялися майже на 50%, після чого відкотилися до 32 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгів на Лондонській біржі ICE.

Зокрема, станом на 18:00 за київським часом ціна північноморської нафти марки Brent піднялася на 29,06% - до позначки в 31,93 долара за барель. При цьому на піку сьогоднішніх торгів вартість червневих ф'ючерсів зростала на 46,7% - до 36,29 долара за барель.

У той же час ціни на американську нафту марки WTI додали 32,2% та зросли до 26,85 долара за барель.

Зазначимо, котирування могли відреагувати на сьогоднішню заяву президента США Дональда Трампа. Американський лідер провів переговори з наслідним принцом Саудівської Аравії і сподівається, що Ер-Ріяд і Москва істотно знизять видобуток нафти.

Нагадаємо, сьогодні ціни на російську нафту марки Urals впали ще на 2,25 доларів - до 10,54 доларів за барель, що є мінімальним рівнем з березня 1999 року. Фактично на даний момент ціни на російську нафту є від'ємними.