Країни ЄС погодили п'ятий транш військової допомоги Україні: скільки коштів виділять

Країни-члени Євросоюзу погодили виділення Україні п'ятого траншу військової допомоги в розмірі 500 млн євро.

Про це в Twitter повідомив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна.

За словами Борреля, новий пакет військової допомоги був узгоджений в рамках зустрічі Контактної групи з оборони України. Держави-члени ЄС погодилися мобілізувати черговий транш військової допомоги для подальшої підтримки Збройних сил України. Дипломат також підкреслив, що Європейський союз залишається зосередженим і непохитним у своїй підтримці України разом з партнерами у війні проти Росії.