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Країни ЄС погодили п'ятий транш військової допомоги Україні: скільки коштів виділять

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Брюссель, Середа 20 липня 2022 23:44
Країни ЄС погодили п'ятий транш військової допомоги Україні: скільки коштів виділять Фото: верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Країни-члени Євросоюзу погодили виділення Україні п'ятого траншу військової допомоги в розмірі 500 млн євро.

Про це в Twitter повідомив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна.

За словами Борреля, новий пакет військової допомоги був узгоджений в рамках зустрічі Контактної групи з оборони України. Держави-члени ЄС погодилися мобілізувати черговий транш військової допомоги для подальшої підтримки Збройних сил України.

Дипломат також підкреслив, що Європейський союз залишається зосередженим і непохитним у своїй підтримці України разом з партнерами у війні проти Росії.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявляв, що Євросоюз погодив санкції проти 48 фізичних осіб з Росії.

Вчора стало відомо, що в списку будуть мер Москви Сергій Собянін, актори Сергій Безруков і Володимир Машков, а також лідер байкерського клубу" Нічні вовки " Олександр Залдостанов.

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