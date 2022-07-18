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Очільники МЗС країн ЄС погодили новий пакет санкцій проти Росії: названо перші деталі

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Брюссель, Понеділок 18 липня 2022 16:42
Очільники МЗС країн ЄС погодили новий пакет санкцій проти Росії: названо перші деталі Фото: Петер Сійярто, глава МЗС Угорщини (flickr by US Department of State)
Автор: Іван Носальський

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу погодили черговий пакет санкцій проти Росії. У нього не входитиме газове ембарго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.

За його словами, новий санкційний пакет в основному включає в себе роз'яснення існуючих правил і не вводить додаткові обмеження на транспортування енергоресурсів.

"Ми чітко вказували на те, що якщо "Газпромбанк" буде в списку санкцій, то ми не зможемо підтримати його. "Газпромбанк" не входить в санкційні пропозиції, тому що вони не містять ніяких обмежень на транспортування енергоносіїв", - заявив Сійярто.

Він додав, що документом, зокрема, вводиться ембарго на золото і затверджуються додаткові обмеження на державні закупівлі та прийом депозитів.

При цьому, за інформацією Сійярто, в санкційний список ЄС будуть додані 48 приватних осіб і дев'ять організацій, у тому числі віце-прем'єр Росії, кілька чиновників РФ і "Сбербанк".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними ЗМІ, Європейський союз може прийняти нові санкції проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну вже цього тижня.

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