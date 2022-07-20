Страны ЕС согласовали пятый транш военной помощи Украине: сколько средств выделят

Об этом в Twitter сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина .

Дипломат также подчеркнул, что Европейский союз остается сосредоточенным и непоколебимым в своей поддержке Украины вместе с партнерами в войне против России.

По словам Борреля, новый пакет военной помощи был согласован в рамках встречи Контактной группы по обороне Украины. Государства-члены ЕС согласились мобилизовать очередной транш военной помощи для дальнейшей поддержки Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Евросоюз согласовал санкции против 48 физических лиц из России.

Вчера стало известно, что в списке будут мэр Москвы Сергей Собянин, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, а также лидер байкерского клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов.

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