ua ru
Чт, 21 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Страны ЕС согласовали пятый транш военной помощи Украине: сколько средств выделят

Новина українською →
Брюссель, Среда 20 июля 2022 23:44
Страны ЕС согласовали пятый транш военной помощи Украине: сколько средств выделят Фото: верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Страны-члены Евросоюза согласовали выделение Украине пятого транша военной помощи в размере 500 млн евро.

Об этом в Twitter сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина.

По словам Борреля, новый пакет военной помощи был согласован в рамках встречи Контактной группы по обороне Украины. Государства-члены ЕС согласились мобилизовать очередной транш военной помощи для дальнейшей поддержки Вооруженных сил Украины.

Дипломат также подчеркнул, что Европейский союз остается сосредоточенным и непоколебимым в своей поддержке Украины вместе с партнерами в войне против России.

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Евросоюз согласовал санкции против 48 физических лиц из России.

Вчера стало известно, что в списке будут мэр Москвы Сергей Собянин, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, а также лидер байкерского клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Помощь Украине Военная помощь Вторжение России в Украину
NEWS
Коломойского могут лишить гражданства Украины, - источник
Коломойского могут лишить гражданства Украины, - источник
DAILY
Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен