ua ru
Вт, 19 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЄС може ввести санкції проти улюблених байкерів Путіна, - EUobserver

Новость на русском →
Брюссель, Вівторок 19 липня 2022 18:10
ЄС може ввести санкції проти улюблених байкерів Путіна, - EUobserver Фото: лідер "Нічних вовків" Олександр Залдостанов і Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Європейський союз може ввести санкції проти представників російського байкерського клубу "Нічні вовки". Його лідера називають другом президента Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EUobserver.

Повідомляється, що Євросоюз обговорює сьомий пакет санкцій, в якому, зокрема, розглядається можливість внесення лідера "Нічних вовків" Олександра Залдостанова та його трьох спільників в чорний список. Також під санкції може потрапити і сам байкерський клуб.

Залдостанов активно підтримує російську державну пропаганду, заперечує право України на державність і закликає до "денацифікації".

У списку є й голова європейського відділення "вовків" словак Йозеф Хамбалек. Імовірно, Словаччина заморозить його активи, йому також заборонять поїздки в інші країни ЄС.

Загалом новий чорний список включатиме 47 осіб. Більшість з них російські воєначальники, політики або українські колаборанти на окупованих територіях.

Зокрема санкції будуть введені проти мера Москви Сергія Собяніна, акторів Сергія Безрукова і Володимира Машкова.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Євросоюз може ввести додаткові санкції проти російського "Сбербанку".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Евросоюз Санкції проти Росії
NEWS
Стало відомо, яку посаду може отримати Венедіктова
Стало відомо, яку посаду може отримати Венедіктова
DAILY
Паспортна окупація. Навіщо Путін хоче масово роздавати українцям громадянство РФ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Паспортна окупація. Навіщо Путін хоче масово роздавати українцям громадянство РФ