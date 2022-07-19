ЄС може ввести санкції проти улюблених байкерів Путіна, - EUobserver

Європейський союз може ввести санкції проти представників російського байкерського клубу "Нічні вовки". Його лідера називають другом президента Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EUobserver .

Повідомляється, що Євросоюз обговорює сьомий пакет санкцій, в якому, зокрема, розглядається можливість внесення лідера "Нічних вовків" Олександра Залдостанова та його трьох спільників в чорний список. Також під санкції може потрапити і сам байкерський клуб.

Залдостанов активно підтримує російську державну пропаганду, заперечує право України на державність і закликає до "денацифікації".

У списку є й голова європейського відділення "вовків" словак Йозеф Хамбалек. Імовірно, Словаччина заморозить його активи, йому також заборонять поїздки в інші країни ЄС.

Загалом новий чорний список включатиме 47 осіб. Більшість з них російські воєначальники, політики або українські колаборанти на окупованих територіях.

Зокрема санкції будуть введені проти мера Москви Сергія Собяніна, акторів Сергія Безрукова і Володимира Машкова.