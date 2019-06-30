Ізраїльські правоохоронці заарештували палестинського міністра

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Міністра у справах Єрусалиму заарештували після обшуку у нього вдома

В Єрусалимі ізраїльські правоохоронці здійснили арешт палестинського міністра у справах Єрусалиму Фаді аль-Хадми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wafa.

Повідомляється, що вночі поліція Ізраїлю під час рейду провела обшук в будинку Хадми, конфіскували його мобільний телефон, а потім провели арешт.

Прем'єр-міністр Палестини Мохаммад Штайе закликав владу Ізраїлю негайно звільнити міністра. Він закликав міжнародне співтовариство та Європейський союз чинити тиск на Ізраїль для звільнення Хадми, а також засудити ізраїльську політику.

Прем'єр заявив, що ізраїльські заходи "знищують будь-яку майбутню можливість брати участь у політичному процесі". Він додав, що незважаючи на арешт його уряд буде продовжувати вести свою політику.

Раніше РБК-Україна повідомляло, на Західному березі Йордану ізраїльська армія затримала майже 20 палестинців. У прес-службі Армії оборони Ізраїлю.розповіли, що при підтримці прикордонної поліції та Служби загальної безпеки Ізраїлю (ШАБАК) військовослужбовцями було затримано 17 палестинців, які розшукувалися за підозрою в терористичній діяльності.