ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ізраїльські правоохоронці заарештували палестинського міністра

Новини » Політика    30.06.2019 - 15:00
Ізраїльські правоохоронці заарештували палестинського міністра
Ілюстративне фото (twitter.com/TheMossadIL)

Міністра у справах Єрусалиму заарештували після обшуку у нього вдома

В Єрусалимі ізраїльські правоохоронці здійснили арешт палестинського міністра у справах Єрусалиму Фаді аль-Хадми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wafa.

Повідомляється, що вночі поліція Ізраїлю під час рейду провела обшук в будинку Хадми, конфіскували його мобільний телефон, а потім провели арешт.

Прем'єр-міністр Палестини Мохаммад Штайе закликав владу Ізраїлю негайно звільнити міністра. Він закликав міжнародне співтовариство та Європейський союз чинити тиск на Ізраїль для звільнення Хадми, а також засудити ізраїльську політику.

Прем'єр заявив, що ізраїльські заходи "знищують будь-яку майбутню можливість брати участь у політичному процесі". Він додав, що незважаючи на арешт його уряд буде продовжувати вести свою політику.

Раніше РБК-Україна повідомляло, на Західному березі Йордану ізраїльська армія затримала майже 20 палестинців. У прес-службі Армії оборони Ізраїлю.розповіли, що при підтримці прикордонної поліції та Служби загальної безпеки Ізраїлю (ШАБАК) військовослужбовцями було затримано 17 палестинців, які розшукувалися за підозрою в терористичній діяльності.

Трамп відреагував на заяву Ізраїлю про селище на честь нього Ізраїль назвав майбутнє поселення на Голанських висотах на честь Трампа
Новини України ІзраїльПалестинаИерусалим
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся