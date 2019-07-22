Ізраїль почав знесення будівель палестинців на околиці Східного Єрусалиму

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Суд Ізраїлю визнав, що споруди палестинців порушують заборону на будівництво

Ізраїль почав зносити споруди палестинців в населеному пункті Сур Бахер на околиці Східного Єрусалиму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що термін, відведений їх власникам для демонтажу, закінчився і тому у регіон прибули бульдозери в супроводі ізраїльських солдатів.

Відзначимо, населений пункт Сур Бахер розділений стіною на дві частини. У червні Верховний суд Ізраїлю ухвалив, що споруди палестинців в одному з кварталів Сур Бахера - Ваді аль-хумус - порушують заборону на будівництво. Крайній термін, який суд відвів для їх демонтажу, закінчився 19 липня. У свою чергу, власники будівель заявили, що отримали дозволи на їх зведення від влади Палестинської національної автономії.

Крім того, формально Ваді аль-Хумус вважається кварталом Палестинської автономії, але фактично побудовані тут будинки стоять на відстані ближче чотирьохсот метрів від роздільної стіни, що заборонено законами Ізраїлю.

Нагадаємо, в Єрусалимі ізраїльські правоохоронці арештували палестинського міністра у справах Єрусалиму Фаді аль-Хадми. Вночі поліція Ізраїлю під час рейду провела обшук в будинку Хадми, конфіскували його мобільний телефон, а потім провели арешт.

Раніше РБК-Україна повідомляло, на Західному березі Йордану ізраїльська армія затримала майже 20 палестинців. У прес-службі Армії оборони Ізраїлю.розповіли, що при підтримці прикордонної поліції та Служби загальної безпеки Ізраїлю (ШАБАК) військовослужбовцями було затримано 17 палестинців, які розшукувалися за підозрою в терористичній діяльності