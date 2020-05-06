Країни Балтії відкривають внутрішні кордони

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Ті, хто приїдуть, в країни Балтії будуть зобов'язані протягом 14 днів дотримуватися самоізоляцію

Влади Латвії, Литви та Естонії домовилися з 15 травня відкрити внутрішні кордони, незважаючи на пандемію коронавірусу. Про це повідомив прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш на своїй сторінці в Twiiter.

Каріньш зазначив, що ті, хто приїдуть, в країни Балтії з інших держав після відкриття внутрішніх кордонів будуть зобов'язані протягом 14 днів дотримуватися самоізоляцію.

Ситуація з коронавірусом в цих країнах наступна:

Латвія - всього 896 осіб заразилися, 348 одужали і 17 осіб померли.

Естонія - всього 1711 осіб заразилися, 261 видужав і 55 померли.

Литва - всього 1423 осіб заразилися, 678 одужали і 46 осіб померли.

Нагадаємо, п резидент Франції Еммануель Макрон заявив про намір обмежити французів у поїздк ах за кордон влітку через ризик нового спалаху вірусу COVID-19.

Раніше також повідомлялось, що уряд Чехії дозволить здійснювати міжнародні пасажирські перевезення автобусами і залізничним транспортом з 11 травня, які були заборонені в рамках карантину через коронавірус.

Зокрема, уряд Чехії планує відкрити кордони з Словаччиною, Австрією, Німеччиною і Польщею в липні.