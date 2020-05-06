Країни Балтії відкривають внутрішні кордони

Ті, хто приїдуть, в країни Балтії будуть зобов'язані протягом 14 днів дотримуватися самоізоляцію
Влади Латвії, Литви та Естонії домовилися з 15 травня відкрити внутрішні кордони, незважаючи на пандемію коронавірусу. Про це повідомив прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш на своїй сторінці в Twiiter.
Каріньш зазначив, що ті, хто приїдуть, в країни Балтії з інших держав після відкриття внутрішніх кордонів будуть зобов'язані протягом 14 днів дотримуватися самоізоляцію.
Ситуація з коронавірусом в цих країнах наступна:
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив про намір обмежити французів у поїздках за кордон влітку через ризик нового спалаху вірусу COVID-19.
Раніше також повідомлялось, що уряд Чехії дозволить здійснювати міжнародні пасажирські перевезення автобусами і залізничним транспортом з 11 травня, які були заборонені в рамках карантину через коронавірус.
Зокрема, уряд Чехії планує відкрити кордони з Словаччиною, Австрією, Німеччиною і Польщею в липні.