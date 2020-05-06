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Страны Балтии открывают внутренние границы

Новости » Политика     06.05.2020 - 12:46
Страны Балтии открывают внутренние границы
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Приехавших в страны Балтии будут обязаны в течение 14 дней соблюдать самоизоляцию

Власти Латвии, Литвы и Эстонии договорились с 15 мая открыть внутренние границы, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на своей странице в Twiiter.

Кариньш отметил, что приехавших в страны Балтии из других государств после открытия внутренних границ будут обязаны в течение 14 дней соблюдать самоизоляцию.

Ситуация с коронавирус в этих странах следующая:

  • Латвия - всего 896 человек заразились, 348 выздоровели и 17 человек умерли.
  • Эстония - всего 1711 человек заразились, 261 выздоровел и 55 умерли.
  • Литва - всего 1423 человек заразились, 678 выздоровели и 46 человек умерли.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении ограничить французов в поездках за границу летом из-за риска новой вспышки вируса COVID-19.

Ранее также сообщалось, что правительство Чехии позволит осуществлять международные пассажирские перевозки автобусами и железнодорожным транспортом с 11 мая, которые были запрещены в рамках карантина из-за коронавируса.

В частности, правительство Чехии планирует открыть границы со Словакией, Австрией, Германией и Польшей в июле.

Германия продлила до середины мая контроль на границах Чехия может открыть границы с четырьмя странами в июле
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