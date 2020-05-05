Фото: Еммануель Макрон (elysee.fr)

Заборона може торкнутися і поїздок по Європі

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про намір обмежити французів у поїздах за кордон влітку через ризик нового спалаху вірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

За його словами, малоймовірно, що французи зможуть здійснювати закордонні поїздки цього літа, в тому числі поїздки в Європу. У цьому громадян можуть обмежити, щоб знизити ризик відновлення пандемії коронавірусу.

"Поки рано говорити, чи можемо ми взяти відпустку. Що я можу сказати, так це те, що ми обмежимо великі міжнародні поїздки навіть під час літніх канікул. Ми залишимося в Європі, і, в залежності від того, як буде розвиватися епідемія, нам, можливо, доведеться обмежити це (поїздки за кордон, - ред.) трохи більше. Ми дізнаємося в початку червня", - сказав журналістам Макрон.

Нагадаємо, раніше у Франції назвали нульового пацієнта з коронавірусом. Перший випадок був зареєстрований ще в кінці грудня. Цей пацієнт вилікувався і міг навіть не підозрювати, що у нього коронавірус.

Також РБК-Україна писало, що у Франції за останню добу підтвердили 306 смертей від коронавірусу. Загальна кількість померлих від COVID-19 у Франції складає - 25 201 особу (15 826 в лікарнях і 9375 в соціальних і медико-соціальних закладах, переважно будинки для людей похилого віку).

Відзначимо, в країні з 11 травня почнуть пом'якшувати карантинні заходи.