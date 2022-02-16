"Поки немає війни або ракет": Ryanair продовжить польоти в Україну
Фото: Ryanair продовжить польоти в Україну (Віталій Носач/РБК-Україна)
Генеральний директор авіакомпанії Ryanair Майкл О'лірі заявив про продовження польотів Україну. Він зазначив, що лоукостер продовжить доставляти пасажирів в українські аеропорти, поки "немає війни і ракет".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.
"Ми не бачимо причин для припинення польотів (в Україну - ред.), поки європейська влада не скаже нам, що літати небезпечно", - цитує видання заяву О'лірі на пресконференції в Лісабоні.
Нагадаємо, з 14 лютого світові страхові компанії припинили страхування літаків у небі України.
Відзначимо, для гарантій безперебійних польотів над Україною Кабінет Міністрів виділив майже 17 млрд гривень на підтримку національних авіакомпаній.