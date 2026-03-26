Диктаторский вояж: Лукашенко нашел в КНДР нового друга и привез цветы от Путина
Белорусский диктатор Александр Лукашенко посетил Северную Корею, где подписал с ее лидером Ким Чен Ыном договор о "дружбе и сотрудничестве" между двумя странами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Отмечается, что северокорейский диктатор в честь приезда своего белорусского коллеги устроил торжественную встречу с парадом и салютом артиллерии.
Кроме того, издание напомнило, что обе страны поддерживают войну РФ в Украине, а также находятся под санкциями и обвиняются в грубых нарушениях прав человека.
"Дружеские отношения между нашими государствами, зародившиеся в эпоху Советского Союза, никогда не прерывались. Сегодня, благодаря всестороннему и стабильному развитию, мы вступаем в принципиально новый этап", - сказал Лукашенко.
Белорусский диктатор подчеркнул важность "более тесного сотрудничества независимых стран" в то время, как "ведущие мировые державы открыто игнорируют и нарушают нормы международного права".
The Guardian пишет, что Лукашенко положил букет от имени российского диктатора Владимира Путина во Дворец Солнца Кумсусан, где находятся бальзамированные тела отца и деда Кима.
Глобальный проект Китая
Журналисты отмечают, что КНДР и Беларусь стали частью глобального проекта Китая, который хочет создать так называемый многополярный мир.
Ранее КНДР подписали похожее соглашение о стратегическом партнерстве со страной-агрессором, что стало началом дальнейшей отправки северокорейских солдат на войну против Украины в Курской области.
Взамен, отмечают аналитики, Пхеньян получает от Москвы финансовую помощь, военные технологии, продовольствие и энергоносители.
