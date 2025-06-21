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Столб дыма на десятки километров: возле Токмака пылает эшелон с российским топливом (фото)

Токмак, Суббота 21 июня 2025 22:49
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Столб дыма на десятки километров: возле Токмака пылает эшелон с российским топливом (фото) Иллюстративное фото (t.me mchs_official)
Автор: Карина Левицкая

Под оккупированным Токмаком в Запорожской области вспыхнул масштабный пожар. Горит российский эшелон с топливом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

По данным главы Центра изучения оккупации, вражеский поезд могли поразить украинские Силы обороны на участке железной дороги между селом Левадное и Молочанском.

По состоянию на сейчас, как сообщает Андрющенко, пылает 11 цистерн с топливом. Дым видят за 15-20 км.

"Наши с места подтверждают главный бонус - железнодорожному пути гаплык. Ремонта на пару недель по замене, а значит топливо к фронту две недели не поедет", - добавил он.

Потери россиян на фронте

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, Россия от начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла уже 1 010 390 оккупантов от начала полномасштабной войны. Примечательно, что только за минувшие сутки украинские воины ликвидировали более тысячи россиян.

К тому же сегодня утром Генштаб показал обновленные карты боев.

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