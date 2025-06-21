Столб дыма на десятки километров: возле Токмака пылает эшелон с российским топливом (фото)

Под оккупированным Токмаком в Запорожской области вспыхнул масштабный пожар. Горит российский эшелон с топливом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

По данным главы Центра изучения оккупации, вражеский поезд могли поразить украинские Силы обороны на участке железной дороги между селом Левадное и Молочанском.

По состоянию на сейчас, как сообщает Андрющенко, пылает 11 цистерн с топливом. Дым видят за 15-20 км.

"Наши с места подтверждают главный бонус - железнодорожному пути гаплык. Ремонта на пару недель по замене, а значит топливо к фронту две недели не поедет", - добавил он.