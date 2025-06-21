Минус 1060 солдат и артсистемы: Генштаб назвал потери армии РФ за сутки

За последние сутки с 20 на 21 июня потери российских захватчиков на фронте составили 1060 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 21 июня 2025 года ориентировочно составляют:

Ситуация на фронте

Напомним, Генштаб ВСУ ранее сообщил, что на фронте 20 июня произошло 157 боевых столкновений. Горячее всего было на Покровском направлении. Там противник 47 раз атаковал позиции Сил обороны.

В то же время, командующий Центром разведки Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг выразил мнение, что Россия не способна осуществить прорыв на востоке Украины. Он отметил, что россияне компенсируют незначительный прогресс авиаударами по гражданской инфраструктуре Украины.

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