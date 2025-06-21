Минус 1060 солдат и артсистемы: Генштаб назвал потери армии РФ за сутки
За последние сутки с 20 на 21 июня потери российских захватчиков на фронте составили 1060 солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 21 июня 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 010 390 (+1060) человек;
- танков - 10 955 (+1) единиц;
- боевых бронированных машин - 22 865 (+5) единиц;
- артиллерийских систем - 29393 (+19) единицы;
- РСЗО - 1421 единица;
- средства ПВО - 1188 единиц;
- самолетов - 416 единиц;
- вертолетов - 337 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 41422 (+123) единицы;
- крылатых ракет - 3369 единиц;
- кораблей/катеров - 28 единиц;
- подводных лодок - 1 единица;
- автомобильной техники и автоцистерн - 52617 (+116) единиц;
- специальной техники - 3916 (+0) единиц.
Ситуация на фронте
Напомним, Генштаб ВСУ ранее сообщил, что на фронте 20 июня произошло 157 боевых столкновений. Горячее всего было на Покровском направлении. Там противник 47 раз атаковал позиции Сил обороны.
В то же время, командующий Центром разведки Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг выразил мнение, что Россия не способна осуществить прорыв на востоке Украины. Он отметил, что россияне компенсируют незначительный прогресс авиаударами по гражданской инфраструктуре Украины.
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