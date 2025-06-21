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Минус 1060 солдат и артсистемы: Генштаб назвал потери армии РФ за сутки

Суббота 21 июня 2025 07:07
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Минус 1060 солдат и артсистемы: Генштаб назвал потери армии РФ за сутки Иллюстративное фото: украинские военные уничтожили оккупантов (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

За последние сутки с 20 на 21 июня потери российских захватчиков на фронте составили 1060 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 21 июня 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 010 390 (+1060) человек;
  • танков - 10 955 (+1) единиц;
  • боевых бронированных машин - 22 865 (+5) единиц;
  • артиллерийских систем - 29393 (+19) единицы;
  • РСЗО - 1421 единица;
  • средства ПВО - 1188 единиц;
  • самолетов - 416 единиц;
  • вертолетов - 337 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 41422 (+123) единицы;
  • крылатых ракет - 3369 единиц;
  • кораблей/катеров - 28 единиц;
  • подводных лодок - 1 единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 52617 (+116) единиц;
  • специальной техники - 3916 (+0) единиц.

Возможно, это изображение текст «npoTRrom npoTRrom24.02.22 24.02. 22- 21.06.2025 OPICHTOBHI BTPATИ nPOTиBHИKA CKЛAЛИ ~1010390 +1060 oco6oBoro cKлaAy personnel 416 . aircraft 10955 +1 TaHиB tanks 337 reл.KonTep helicopters 41422 +123 6nЛA onepaTиBHo-TaKTи4Horo -TaKTи4Horo p.BHR UAV operational-tactical level 22865 +5 6oйoBиx 6oйoBиx6poHboBaHиxmaи: 6poHboBaHиx troop -carrying AFVs 3369 KpилaTί paKeTи cruise missiles 29393 +19 apTилepййcbKиxcиcTem cиcTem artillery systems 28 Kopa6л./KaTepи warships/boats 1421 PC3B MLRS 1 nίABOAHA 4oBHи submarines 52617 +116 aBTomo6илbHa TexHKa Ta a uиcTepHи nΜM vehicles fuel tanks 1188 3aco6иno ΠΠΟ anti-aircraft anti-aircraftsystems systems 3920 cneuиaлbHaT cneuaлbHaTex.Ka exKa special specialequipment equipment reHepaлbHий wTa6 36poйHиx Cил yKpaeHи»

Ситуация на фронте

Напомним, Генштаб ВСУ ранее сообщил, что на фронте 20 июня произошло 157 боевых столкновений. Горячее всего было на Покровском направлении. Там противник 47 раз атаковал позиции Сил обороны.

В то же время, командующий Центром разведки Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг выразил мнение, что Россия не способна осуществить прорыв на востоке Украины. Он отметил, что россияне компенсируют незначительный прогресс авиаударами по гражданской инфраструктуре Украины.

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