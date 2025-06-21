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Обновлены карты боев от Генштаба: где вражеские войска штурмуют больше всего

Украина, Суббота 21 июня 2025 08:30
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Обновлены карты боев от Генштаба: где вражеские войска штурмуют больше всего Фото: Генштаб ВСУ доложил о ситуации на передовой на 21 июня (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

За последние сутки на фронте зафиксировали 188 боевых столкновений. Больше всего враг активен на Покровском, Северо-Слобожанском и Курском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Вчера, 20 июня, захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 59 авиационных ударов, применили четыре ракеты и сбросили 109 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, оккупанты привлекли для поражения 3082 дронов-камикадзе и осуществили 4997 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе 68 - из РСЗО.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно артиллерийское средство, два пункта управления, один пункт управления БпЛА и один другой важный объект противника.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях вчера украинские воины отбили 38 штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес 10 авиационных ударов, сбросив 21 управляемую бомбу, а также совершил 207 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть - РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник 15 раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах Зеленого, Глубокого, Каменки, Фиголевки и Волчанска.

На Купянском направлении враг безуспешно атаковал трижды, пытаясь продвинуться вперед вблизи Степной Новоселовки и Голубовки.

На Лиманском направлении за сутки произошло 14 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия вблизи населенных пунктов Новый Мир, Ольговка, Грековка, Редкодуб и в направлениях Карповки и Глущенково.

На Северском направлении, в сторону Григорьевки и Ивано-Дарьевки, противник семь раз атаковал позиции украинских войск.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боестолкновений в сторону Белой Горы, Предтечино и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 20 атак в районах Торецка, Белой Горы, Дилиевки, Щербиновки и в сторону Яблоновки.

На Покровском направлении защитники остановили 53 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Мирное, Малиновка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Мирноград, Новониколаевка, Муравка, Ореховое, Алексеевка, Удачное, Надиевка, Серебряное, и в направлениях Владимировки, Новопавловки, Новоподгородного.

На Новопавловском направлении враг 15 раз атаковал украинские позиции в районах Одрадного, Богатыря, Веселого, Федоровки, Свободного Поля и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении защитники отбили одно наступательное действие врага вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили две атаки противника в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили одну атаку оккупантов в районе Антоновского моста.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла уже 1 010 390 оккупантов с начала полномасштабной войны. За минувшие сутки украинские воины ликвидировали 1060 россиян.

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