Стовп диму на десятки кілометрів: біля Токмака палає ешелон з російським пальним (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Центру вивчення окупації Петра Андрющенко.

"Наші з місця підтверджують головний бонус - залізничній колії гаплик. Ремонту на пару тижнів по заміні, а значить паливо до фронту два тижні не поїде", - додав він.

Станом на зараз, як повідомляє Андрющенко, палає 11 цистерн з паливом. Дим бачать за 15-20 км.

За даними голови Центру вивчення окупації, ворожий поїзд могли уразити українські Сили оборони на ділянці залізниці між селом Левадне та Молочанськом.

Втрати росіян на фронті

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила вже 1 010 390 окупантів від початку повномасштабної війни. Примітно, що лише за минулу добу українські воїни ліквідували понад тисячу росіян.

До того ж сьогодні зранку Генштаб показав оновлені карти боїв.

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