ua en ru
Сб, 21 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Стовп диму на десятки кілометрів: біля Токмака палає ешелон з російським пальним (фото)

Токмак, Субота 21 червня 2025 22:49
UA EN RU
Стовп диму на десятки кілометрів: біля Токмака палає ешелон з російським пальним (фото) Ілюстративне фото (t.me mchs_official)
Автор: Каріна Левицька

Під окупованим Токмаком у Запорізькій області спалахнула масштабна пожежа. Палає російський ешелон із паливом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Центру вивчення окупації Петра Андрющенко.

За даними голови Центру вивчення окупації, ворожий поїзд могли уразити українські Сили оборони на ділянці залізниці між селом Левадне та Молочанськом.

Станом на зараз, як повідомляє Андрющенко, палає 11 цистерн з паливом. Дим бачать за 15-20 км.

"Наші з місця підтверджують головний бонус - залізничній колії гаплик. Ремонту на пару тижнів по заміні, а значить паливо до фронту два тижні не поїде", - додав він.

Втрати росіян на фронті

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила вже 1 010 390 окупантів від початку повномасштабної війни. Примітно, що лише за минулу добу українські воїни ліквідували понад тисячу росіян.

До того ж сьогодні зранку Генштаб показав оновлені карти боїв.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Окупанти
Новини
Трамп хотів переговорів з Іраном, але не змогли "додзвонитися в бункер аятолли", - Axios
Трамп хотів переговорів з Іраном, але не змогли "додзвонитися в бункер аятолли", - Axios
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді