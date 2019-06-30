З боку КНДР закрили демілітаризовану зону на час візиту Трампа

Фото: демілітаризована зона (focus.ua)

Президент США раніше пропонував у цьому місці зустрітися з Кім Чен Ином

З боку КНДР туристам тимчасово закрили доступ до демілітаризованої зони, що розділяє Північну і Південну Кореї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як заявив туроператор Koryo Tours, який організовує поїздки в КНДР, обмеження діятиме 30 червня. В цей день на територію демілітаризованої зони планується візит президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, Трамп на прес-конференції в Сеулі заявив, що направляється разом з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном в демілітаризовану зону, де сподівається побачитися з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Раніше Трамп уже припустив можливу зустріч з лідером КНДР після візиту в Японію на саміт G20 і поїздки в Сеул. У відповідь Кім Чен Ин позитивно поставився до пропозиції президента Трампа зустрітися в демілітаризованій зоні. Проте в КНДР уточнили, що офіційної пропозиції від США не надходило.

Відзначимо, 11 червня президент США Дональд Трамп повідомив, що отримав "дуже теплий" лист від лідера Північної Кореї Кім Чен Ина на тлі безвиході в ядерних переговорах. Трамп висловив упевненість, що обидві сторони можуть в кінцевому підсумку прийти до угоди про ядерне роззброєння КНДР.