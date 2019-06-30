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Со стороны КНДР закрыли демилитаризованную зону на время визита Трампа

Новости » Политика    30.06.2019 - 08:04
Со стороны КНДР закрыли демилитаризованную зону на время визита Трампа
Фото: демилитаризованная зона (focus.ua)

Президент США ранее предложил в этом месте встретиться с Ким Чен Ыном

Со стороны КНДР туристам временно закрыли доступ к демилитаризованной зоне, разделяющей Северную и Южную Кореи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как заявил туроператор Koryo Tours, который организовывает поездки в КНДР, ограничение будет действовать 30 июня. В этот день на территорию демилитаризованной зоны планируется визит президента США Дональда Трампа.

Напомним, Трамп на пресс-конференции в Сеуле заявил, что направляется вместе с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином в демилитаризованную зону, где  надеется увидеться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Ранее Трамп уже предположил возможную встречу с лидером КНДР после визита в Японию на саммит G20 и поездки в Сеул. В ответ Ким Чен Ын положительно отнесся к предложению президента Трампа встретиться в демилитаризованной зоне. Однако в КНДР уточнили, что официального предложения от США не поступало.

Отметим, 11 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что получил “очень теплое” письмо от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на фоне тупика в ядерных переговорах. Трамп выразил уверенность, что обе стороны могут в конечном итоге прийти к соглашению о ядерном разоружении КНДР.

Трамп надеется на встречу с Ким Чен Ыном на границе с КНДР Лидер КНДР ответил на предложение Трампа встретиться
Новости Украины КНДРКим Чен ЫнДональд Трамп
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