Вернем за 5-7 месяцев. Подоляк сделал прогноз по деоккупации Крыма

Украина сможет деоккупировать Крым за 5-7 месяцев. При этом война будет длиться пока не будет освобождена вся территория Украины,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника главы Офиса президента Михаила Подоляка " Радио Свобода ".

"Мы точно, за очень короткое время, с исторической точки зрения это очень мало шесть месяцев, пять или семь месяцев, мы будем находиться в Крыму. Возможно, это слишком оптимистично, но это оптимизм, который является математически выверенным", - заверил он.

По словам Подоляка, у России нет достаточного ресурса, чтобы удержать ситуацию.

"Логика войны абсолютно очевидна, и мы точно можем проговорить реалии Крыма на набережной в Ялте. И мы сможем точно говорить об абсолютно эффективном будущем Крыма", - добавил он.

При этом он подчеркнул, что войны за Крым как за отдельную захваченную территорию Украины Россией не будет, но "будет война за право существования демократического мира".

"Это не война за территорию, территория это только один из элементов. Это сегодня идет война за право на существование цивилизованного мира. И в этом цивилизованном мире места России, в таком виде, нет. И поэтому безусловно, война будет идти пока не будет освобождена вся территория Украины", - констатировал Подоляк.

Как сообщалось, в СНБО уже разрабатывается план, который будут применять при деоккупации украинского Крыма. Он включает 12 шагов.

Напомним, экс-командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что при наличии ракет дальнего радиуса действия Украина может освободить Крым до конца лета, а Донбасс - в следующем году или даже раньше.