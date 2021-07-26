Активісти закликали главу МВС зупинити тиск на потерпілих від відходів МГЗ
Громадська організація "Стоп шлам" звернулася до міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського з вимогою зупинити тиск поліції на миколаївців, які постраждали від токсичних відходів Миколаївського глиноземного заводу (МГЗ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву громадської організації в Facebook.
Повідомляється, що делегація активістів провела біля будівлі МВС акцію, під час якої учасники протесту публічно звернулися до голови МВС з проханням зупинити тиск, який здійснює миколаївська поліція на місцевих жителів, які беруть участь в позові проти МГЗ, що належить російському олігархові Дерипасці.
Згідно з інформацією "Стоп шлам", в Миколаєві тривають постійні обходи членів організації з боку правоохоронців, причому членів "Стоп Шлам" звинувачують в шахрайстві, під яким мається на увазі подання позову до суду в рамках чинного законодавства. Представники поліції загрожують постраждалим тюремним ув'язненням або штрафом у випадку, якщо вони не вийдуть з організації "Стоп Шлам".
"Так як звернення до керівництва поліції Миколаївській області проігноровані і не зупинили тиск на активістів, ГО "Стоп Шлам" відправила делегацію активістів на чолі з Василем Орлом для передачі звернення міністру внутрішніх справ України Денису Монастирському з проханням розібратися з ситуацією і зупинити свавілля", - йдеться в заяві організації.
«Стоп Шлам» обратится к Министру Монастырскому: остановите давление полиции на николаевцев, пострадавших от токсичных...Posted by СТОП ШЛАМ on Monday, July 26, 2021
Нагадаємо, раніше експертиза Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України виявила ряд небезпечних речовин у відходах червоного шламу Миколаївського глиноземного заводу, які чинять негативний вплив на навколишнє природне середовище, а також життя і здоров'я людини: миш'як, кадмій, ртуть, свинець і т. д. Серед виявлених в червоному шламі хімічних елементів найбільшу небезпеку можуть представляти елементи алюміній, бор, кальцій, хром, ферум, манган, магній, сірка, стибиум, станум, ванадій, стронцій і силіцій.
У грудні 2020 року громадська організація "Стоп Шлам" подала позов про стягнення з Миколаївського глиноземного заводу 9,2 млрд гривень моральної компенсації для жителів міста. У травні 2021 року Заводський районний суд задовольнив цей позов, постановивши виплатити 9,2 млрд гривень миколаївцям, що приєдналася до позову.
Як повідомлялось, раніше близько тисячі робочих Миколаївського глиноземного заводу мітингували під Апеляційним судом в Миколаєві. На їхню думку, від рішення суду буде залежати буде працювати завод чи ні.