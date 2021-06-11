МГЗ звинуватили в тиску на активістів, які подали на завод до суду через червоний шлам

Активісти громадської організації "Стоп шлам" заявляють про тиск з боку представників Миколаївського глиноземного заводу, який по рішенням суду повинен виплатити членам організації 9,2 млрд гривень моральної шкоди.

Про це йдеться в заяві активістів у Facebook.

Як відомо, "Стоп шлам" - об'єднання жителів Миколаєва, які борються зі збитком, що наноситься екології відходами виробництва МГЗ - червоним шламом.

Червоний шлам визнаний небезпечним відходом міжнародним законодавством І законодавством ЄС. Згідно з висновками експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, відходи червоного шламу чинять негативний вплив на навколишнє природне середовище, а також життя і здоров'я людини шляхом прояву отруйних (сильнодіючих), токсичних і екотоксичних властивостей.

В кінці 2020 року організація подала колективний позов на 9,2 млрд гривен; 26 травня 2021 року Заводський районний суд Миколаєва визнав позов правомірним і постановив виплатити членам ГО "Стоп шлам" дану суму.

Того ж дня Верховний суд підтвердивши законність арешту нерухомого майна Миколаївського глиноземного заводу (МГЗ) на 9,2 млрд грн в рамках забезпечення позову ГО "Стоп Шлам" і зобов'язав підприємство виплатити найбільшу в історії України суму відшкодування за збиток, нанесений екології.

Однак, згідно із заявою організації, представники МГЗ розгорнули війну проти активістів. Так, адвокати АТ "СБ Партнерс", що представляють інтереси Миколаївського глиноземного заводу, передали журналістам персональні дані 1 279 членів ГО "Стоп Шлам" (ПІБ, ІПН, адреси) без їх згоди. Після чого журналісти намагалися провести незаконну приховану відеозйомку, яку надалі адвокати АТ "СБ Партнерс" долучили до матеріалів цивільної справи в одному з судових засідань.

Крім того, представники МГЗ звинуватили експерта та фахівців-психологів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз у внесенні до висновку завідомо неправдивої інформації, а адвокат Ващенко, який діє в інтересах МГЗ, домігся внесення його до ЄРДР (справа №761/10459/21).

Також представники МГЗ після винесення рішення Заводського районного суду Миколаєва на користь ГО "Стоп Шлам" 26 травня 2021 року добилися внесення до реєстру досудових рішень кримінального провадження за фактом "протиправного заволодіння коштами ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" в особливо великих розмінах шляхом подачі позовної заяви в Заводський районний суд".