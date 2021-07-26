Активисты призвали главу МВД остановить давление на пострадавших от отходов НГЗ
Общественная организация "Стоп Шлам" обратилась к министру внутренних дел Денису Монастырскому с требованием остановить давление полиции на николаевцев, пострадавших от токсичных отходов Николаевского глиноземного завода (НГЗ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление общественной организации в Facebook.
Сообщается, что делегация активистов провела возле здания МВД акцию, во время которой протестующие публично обратились к главе МВД с просьбой остановить давление, которое осуществляет полиция на местных жителей, участвующих в иске против НГЗ, принадлежащего российскому олигарху Дерипаске.
Согласно информации "Стоп шлам", в Николаеве продолжаются постоянные обходы членов организации со стороны правоохранителей, членов "Стоп Шлам" обвиняют в мошенничестве, под которым подразумевается подача иска в суд в рамках действующего законодательства. Представители полиции угрожают пострадавшим тюремным заключением или штрафом в случае, если они не выйдут из организации "Стоп Шлам".
"Так как обращения к руководству полиции Николаевской области проигнорированы и не остановили давление на активистов, ОО "Стоп Шлам" отправила делегацию активистов во главе с Василием Орлом для передачи обращения министру внутренних дел Украины Денису Монастырскому с просьбой разобраться с ситуацией и остановить беспредел", - говорится в заявлении организации.
«Стоп Шлам» обратится к Министру Монастырскому: остановите давление полиции на николаевцев, пострадавших от токсичных...Posted by СТОП ШЛАМ on Monday, July 26, 2021
Напомним, ранее экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека: мышьяк, кадмий, ртуть, свинец и т. д.
Среди обнаруженных в красном шламе химических элементов наибольшую опасность могут представлять элементы алюминий, бор, кальций, хром, ферум, манган, магний, сера, стибиум, станум, ванадий, стронций и силиций.
В декабре 2020 года общественная организация "Стоп Шлам" подала иск о взыскании с Николаевского глиноземного завода 9,2 млрд гривен моральной компенсации для жителей города. В мае 2021 года Заводской районный суд удовлетворил этот иск, постановив выплатить 9,2 млрд гривен николаевцам, присоединившимся к иску.
Как сообщалось, ранее около тысячи рабочих Николаевского глиноземного завода митинговали под Апелляционным судом в Николаеве. По их мнению, от решения суда будет завесить будет работать завод или нет.