Активисты призвали главу МВД остановить давление на пострадавших от отходов НГЗ

Общественная организация "Стоп Шлам" обратилась к министру внутренних дел Денису Монастырскому с требованием остановить давление полиции на николаевцев , пострадавших от токсичных отходов Николаевского глиноземного завода (НГЗ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление общественной организации в Facebook.

Сообщается, что делегация активистов провела возле здания МВД акцию, во время которой протестующие публично обратились к главе МВД с просьбой остановить давление, которое осуществляет полиция на местных жителей, участвующих в иске против НГЗ, принадлежащего российскому олигарху Дерипаске.

Согласно информации "Стоп шлам", в Николаеве продолжаются постоянные обходы членов организации со стороны правоохранителей, членов "Стоп Шлам" обвиняют в мошенничестве, под которым подразумевается подача иска в суд в рамках действующего законодательства. Представители полиции угрожают пострадавшим тюремным заключением или штрафом в случае, если они не выйдут из организации "Стоп Шлам".

"Так как обращения к руководству полиции Николаевской области проигнорированы и не остановили давление на активистов, ОО "Стоп Шлам" отправила делегацию активистов во главе с Василием Орлом для передачи обращения министру внутренних дел Украины Денису Монастырскому с просьбой разобраться с ситуацией и остановить беспредел", - говорится в заявлении организации.