Тисяча робітників МГЗ протестує під судом проти зупинки заводу

Близько тисячі робочих Миколаївського глиноземного заводу мітингують під Апеляційним судом в Миколаєві. На їхню думку, від рішення суду буде залежати буде працювати завод чи ні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву профспілки МГЗ.

Як відомо, суд продовжив розгляд скарги юристів заводу на рішення за позовом громадської організації "Стоп шлам", яка вимагає стягнути з МГЗ понад 9,2 млрд грн за нібито екологічні порушення. Як доказ використовується експертиза про завдання моральної шкоду 1279 членам цієї організації.

З боку "Стоп шлам" на мітинг також прийшли близько 30-ти молодих людей. За словами працівників заводу, молоді татуйовані люди не змогли пояснити свої вимоги.

"Стягнення такої суми - це фактично смерть заводу! Без роботи і грошей на життя залишиться 10 тисяч людей - працівники, члени їх сімей. Псевдоекологи й активісти з Києва, яких вони найняли, ставлять під загрозу одне з останніх працюючих промислових підприємств Миколаївщини, яке одних тільки податків платить понад 500 млн в рік. Вони покричать і поїдуть до Києва, а людям де працювати", - каже голова профспілки МГЗ Олексій Медведь.

На заводі дії активістів називають "спланованою рейдерською атакою".

"У суді першої інстанції ми надали докази того, що в якості потерпілих вказані неіснуючі люди, але ці докази проігноровані суддею, ми показали акти екологічних перевірок, які також не взяті до уваги. Уже навіть Мін'юст назвав експертизу незаконною! Але перша інстанція була глуха і сліпа, тепер сподіваємося на апеляцію", - додала начальник юрвідділу МГЗ Оксана Карпенко.

У профспілці переконані: арешт всього майна підприємства, в тому числі грошових коштів заводу призведе до неможливості виплатити заробітні плати працівникам, а виробництво виявиться під загрозою зупинки.