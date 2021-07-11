"Наслідки не за горами". Малюська назвав експертизу щодо МГЗ незаконною

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Малюськи в Facebook .

Міністр зазначив, що якщо раніше подібні групи активістів вимагали гроші у забудовників, то тепер переключилися на великі підприємства, які мають якийсь репутаційний дефект. Наприклад, шкода екології.

"Однак реальна мета нападу - отримати великий грошовий куш", - упевнений міністр.

Тиску "невідомих патріотів", які обклеїли паркан біля його будинку плакатами, Денис Малюська піддався після того, як комісія при Мін'юсті відкликала свідчення двох експертів.

На них надійшла скарга від адвокатів Миколаївського глиноземного заводу, з якого громадські працівники намагаються стягнути величезну суму моральної шкоди, засновуючи на експертизі психологів.

"Висновок, від якого очі вилазять на лоб. Експерти в одному висновку, без будь-яких розмов з потерпілими встановили загальний розмір моральної шкоди, заподіяної 1279 особі, оцінивши його в розмірі 1440 мінімальних заробітних плат для кожної такої "умовно-статистичної" особи", - написав Малюська.

Загальний розмір моральної шкоди, встановлений судовими експертами-психологами, - 9,2 млрд гривень. Узгоджені дії активістів, суду та експертів, на думка представників МГЗ, говорять про сплановану рейдерську атаку. У Мін'юсті це підтверджують.

"Оцінка проводилася на підставі роздруківок з Інтернету і копій дозвільних документів без дослідження відомостей про психологічно значущих фактів в порушення встановлених методик і здорового глузду", - підкреслив міністр.