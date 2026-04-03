Столтенберг признался в "сдаче" стран Балтии: был готов на "буферную зону" с Кремлем, - СМИ

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своих мемуарах обнародовал факты тайных переговоров с РФ. В 2021 году он был готов обсуждать с Россией вывод войск Альянса из Восточной Европы и создать "буферную зону" из стран Балтии.
Об этом пишет латвийское издание Baltic Sentinel, информирует РБК-Украина.
В разборе изданием мемуаров Столтенберга отмечается, что он вел переговоры с Кремлем не ставя в известность самых уязвимых союзников. Например, осенью 2021 года он встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Во время разговора он предложил обсудить идею Кремля о создании "буферной зоны".
Польша и страны Балтии категорически возражали против любых уступок. Однако генсек проигнорировал их опасения и был готов вернуть архитектуру безопасности к границам 1997 года. Это означало бы фактическое разоружение восточного фланга НАТО.
Несмотря на такую готовность уступить Кремлю Москва отказалась от плана. Москва не хотела компромиссов, а желала полного контроля над регионом.
В мемуарах Столтенберг пишет, что его взгляды на отношения с Россией сформировал его отец, Торвальд - бывший министр иностранных дел Норвегии, который даже пропагандировал диалог с Москвой во время Холодной войны. Его сын с гордостью пишет о том, как ему удалось поддерживать этот диалог даже после аннексии Крыма в 2014 году.
Значительную часть воспоминаний занимает Дональд Трамп. Столтенберг подтверждает: угроза выхода США из НАТО была реальной. Советники Трампа серьезно готовили этот шаг и это могло уничтожить Альянс за считанные дни.
Несмотря на это, произошел парадокс, пишет в мемуарах бывший генсек: именно при Трампе американское присутствие в Европе выросло. Союзники начали вкладывать больше денег в оборону.
С началом военной операции США и Израиля против Ирана отношения Штатов и Альянса резко ухудшились. Из-за отказа помогать Трамп делает угрозы, что "задумывается над выходом из НАТО".
В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио называет Альянс "улицей с односторонним движением" для Вашингтона. Рубио отметил, что США придется пересмотреть свое членство в НАТО, но окончательное решение, конечно, за Трампом.
Тем временем Италия закрыла небо для военных самолетов США. Там недовольны отсутствием предупреждения от Пентагона о таком пролете. Минобороны Италии предупредили уже "по факту".