Столтенберг признался в "сдаче" стран Балтии: был готов на "буферную зону" с Кремлем, - СМИ

В разборе изданием мемуаров Столтенберга отмечается, что он вел переговоры с Кремлем не ставя в известность самых уязвимых союзников. Например, осенью 2021 года он встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Во время разговора он предложил обсудить идею Кремля о создании "буферной зоны".

Польша и страны Балтии категорически возражали против любых уступок. Однако генсек проигнорировал их опасения и был готов вернуть архитектуру безопасности к границам 1997 года. Это означало бы фактическое разоружение восточного фланга НАТО.

Почему Россия отклонила предложение "буферной зоны"

Несмотря на такую готовность уступить Кремлю Москва отказалась от плана. Москва не хотела компромиссов, а желала полного контроля над регионом.

В мемуарах Столтенберг пишет, что его взгляды на отношения с Россией сформировал его отец, Торвальд - бывший министр иностранных дел Норвегии, который даже пропагандировал диалог с Москвой во время Холодной войны. Его сын с гордостью пишет о том, как ему удалось поддерживать этот диалог даже после аннексии Крыма в 2014 году.

Трамп и НАТО

Значительную часть воспоминаний занимает Дональд Трамп. Столтенберг подтверждает: угроза выхода США из НАТО была реальной. Советники Трампа серьезно готовили этот шаг и это могло уничтожить Альянс за считанные дни.

Несмотря на это, произошел парадокс, пишет в мемуарах бывший генсек: именно при Трампе американское присутствие в Европе выросло. Союзники начали вкладывать больше денег в оборону.