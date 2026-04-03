Столтенберг зізнався про "здачу" країн Балтії: був готовий на "буферну зону" з Кремлем, - ЗМІ

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у своїх мемуарах оприлюднив факти таємних переговорів з РФ. У 2021 році він був готовий обговорювати з Росією виведення військ Альянсу зі Східної Європи й створити "буферну зону" з країн Балтії.
Про це пише латвійське видання Baltic Sentinel, інформує РБК-Україна.
У розборі виданням мемуарів Столтенберга наголошується, що він вів переговори з Кремлем не ставлячи до відома найвразливіших союзників. Наприклад, восени 2021 року він зустрівся з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Під час розмови він запропонував обговорити ідею Кремля про створення "буферної зони".
Польща та країни Балтії категорично заперечували проти будь-яких поступок. Проте генсек проігнорував їхні побоювання і був готовий повернути архітектуру безпеки до кордонів 1997 року. Це означало б фактичне роззброєння східного флангу НАТО.
Попри таку готовність поступитись Кремлю Москва відмовилась від плану. Москва не хотіла компромісів, а бажала повного контролю над регіоном.
У мемуарах Столтенберг пише, що його погляди на відносини з Росією сформував його батько, Торвальд - колишній міністр закордонних справ Норвегії, який навіть пропагував діалог з Москвою під час Холодної війни. Його син з гордістю пише про те, як йому вдалося підтримувати цей діалог навіть після анексії Криму у 2014 році.
Значну частину спогадів займає Дональд Трамп. Столтенберг підтверджує: загроза виходу США з НАТО була реальною. Радники Трампа серйозно готували цей крок і це могло знищити Альянс за лічені дні.
Попри це, стався парадокс, пише в мемуарах колишній генсек: саме за Трампа американська присутність у Європі зросла. Союзники почали вкладати більше грошей в оборону.
З початком військової операції США та Ізраїля проти Ірану стосунки Штатів та Альянсу різко погіршились. Через відмову допомагати Трамп робить погрози, що "замислюється над виходом з НАТО".
Своєю чергою держсекретар США Марко Рубіо називає Альянс "вулицею з одностороннім рухом" для Вашингтона. Рубіо наголосив, що США доведеться переглянути своє членство в НАТО, але остаточне рішення, звичайно, за Трампом.
Тим часом Італія закрила небо для військових літаків США. Там не задоволені відсутністю попередження від Пентагону про такий проліт. Міноборони Італії попередили вже "за фактом".