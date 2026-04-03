Столтенберг зізнався про "здачу" країн Балтії: був готовий на "буферну зону" з Кремлем, - ЗМІ

У розборі виданням мемуарів Столтенберга наголошується, що він вів переговори з Кремлем не ставлячи до відома найвразливіших союзників. Наприклад, восени 2021 року він зустрівся з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Під час розмови він запропонував обговорити ідею Кремля про створення "буферної зони".

Польща та країни Балтії категорично заперечували проти будь-яких поступок. Проте генсек проігнорував їхні побоювання і був готовий повернути архітектуру безпеки до кордонів 1997 року. Це означало б фактичне роззброєння східного флангу НАТО.

Чому Росія відхилила пропозицію "буферної зони"

Попри таку готовність поступитись Кремлю Москва відмовилась від плану. Москва не хотіла компромісів, а бажала повного контролю над регіоном.

У мемуарах Столтенберг пише, що його погляди на відносини з Росією сформував його батько, Торвальд - колишній міністр закордонних справ Норвегії, який навіть пропагував діалог з Москвою під час Холодної війни. Його син з гордістю пише про те, як йому вдалося підтримувати цей діалог навіть після анексії Криму у 2014 році.

Трамп та НАТО

Значну частину спогадів займає Дональд Трамп. Столтенберг підтверджує: загроза виходу США з НАТО була реальною. Радники Трампа серйозно готували цей крок і це могло знищити Альянс за лічені дні.

Попри це, стався парадокс, пише в мемуарах колишній генсек: саме за Трампа американська присутність у Європі зросла. Союзники почали вкладати більше грошей в оборону.