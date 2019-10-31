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Столтенберг: НАТО очікує виконання мінських угод Росією

Новини » Політика     31.10.2019 - 09:59
Столтенберг: НАТО очікує виконання мінських угод Росією
Фото: Єнс Столтенберг (nato.int)

НАТО не визнавало і не визнає незаконної анексії Криму Росією

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що мінські угоди повинні виконуватися у повній мірі всіма сторонами. Про це він заявив на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

Як зазначає генсек, НАТО не визнавало і не визнає незаконної анексії Криму Росією.

"Всі члени Альянсу єдині в своєму засудженні Росії. Мінські угоди повинні виконуватисмя у повній мірі всіма сторонами і ми очікуємо, що Росія буде виконувати свої зобовязання за цими угодами. Ми підтримуємо зусилля Зеленського з мирного розвязання конфлікту", - заявив він.

Участь Президента України Володимира Зеленського у засіданні Комісії Україна-НАТО.

Участь Президента України Володимира Зеленського у засіданні Комісії Україна-НАТО.

Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 31 жовтня 2019 р.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва готова сприяти виконанню мінських угод з боку незаконних збройних формувань на Донбасі. Лавров заявив про впевненість, що конфлікт на Донбасі буде врегульовано на основі мінських угод.

Крім того, Лавров заявляв, що в Росії розраховують на послідовне виконання Україною пунктів мінських домовленостей. При цьому, глава російського МЗС наголосив, що наразі неіснує жодної альтернативи мінським домовленостям.

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Новини України Володимир ЗеленськийНАТОРосійська ФедераціяЄнс Столтенбергмінські угоди
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