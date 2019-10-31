Генсек НАТО закликав Росію вивести війська з України

Фото: Єнс Столтенберг (nato.int)

Столтенберг закликав РФ припинити підтримку бойовиків на Донбасі

Російська Федерація повинна припинити підтримку бойовиків на Донбасі, а також вивести свої війська з території України. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, генсек НАТО закликав Москву припинити підтримку незаконних збройних формувань на сході України та відвести свої сили та техніку з української території. Він наголосив, що Альянс ніколи не визнає російську анексію Криму, а також засуджує агресію РФ у Чорному морі.

"Ми ніколи не визнаємо анексію Росією Криму. Ми засуджуємо агресивні дії Росії у Чорноморському регіоні. Закликаємо РФ повернути Україні судна, які були захоплені минулого року і забезпечити вільний доступ до українських портів в Азовському морі", - заявив Столтенберг.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що очікує від Російської Федерації виконання мінських угод. Столтенберг наголосив, що мінські угоди повинні виконуватися у повній мірі всіма сторонами. Також він відзначив, що НАТО підтримує зусилля українського президента з мирного врегулювання на Донбасі.

Напередодні Столтенберг привітав початок розведення сил та засобів в районі населеного пункту Золоте на Донбасі. Тоді генсек НАТО також звертався до РФ з закликом дотримуватися мінських угод та відвести свої війська з території України.