ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Генсек НАТО закликав Росію вивести війська з України

Новини » Політика     31.10.2019 - 11:38
Генсек НАТО закликав Росію вивести війська з України
Фото: Єнс Столтенберг (nato.int)

Столтенберг закликав РФ припинити підтримку бойовиків на Донбасі

Російська Федерація повинна припинити підтримку бойовиків на Донбасі, а також вивести свої війська з території України. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, генсек НАТО закликав Москву припинити підтримку незаконних збройних формувань на сході України та відвести свої сили та техніку з української території. Він наголосив, що Альянс ніколи не визнає російську анексію Криму, а також засуджує агресію РФ у Чорному морі.

"Ми ніколи не визнаємо анексію Росією Криму. Ми засуджуємо агресивні дії Росії у Чорноморському регіоні. Закликаємо РФ повернути Україні судна, які були захоплені минулого року і забезпечити вільний доступ до українських портів в Азовському морі", - заявив Столтенберг.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що очікує від Російської Федерації виконання мінських угод. Столтенберг наголосив, що мінські угоди повинні виконуватися у повній мірі всіма сторонами. Також він відзначив, що НАТО підтримує зусилля українського президента з мирного врегулювання на Донбасі.

Напередодні Столтенберг привітав початок розведення сил та засобів в районі населеного пункту Золоте на Донбасі. Тоді генсек НАТО також звертався до РФ з закликом дотримуватися мінських угод та відвести свої війська з території України.

Україна та НАТО проведуть спільні навчання у Чорному морі, - Зеленський Столтенберг: НАТО очікує виконання мінських угод Росією
Новини України НАТОРосійська ФедераціяУкраїнаДонбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся