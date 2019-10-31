ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ефективні реформи є запорукою членства України в НАТО, - Зеленський

Новини » Політика     31.10.2019 - 09:46
Ефективні реформи є запорукою членства України в НАТО, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Україна прагне поглибити співпрацю з НАТО для зміцнення обороноздатності

Ефективні реформи є запорукою членства України в НАТО. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу з генсеком Альянсу Йенсом Столтенбергом.

За його словами, Україна прагне поглибити співпрацю з НАТО для зміцнення обороноздатності.

"Тільки ефективні реформи є запорукою нашого членства в Альянсі. Ми віддані трансформації України відповідно до стандартів НАТО і саме на цьому ми фокусуємо наші спільні зусилля", - заявив він.

Участь Президента України Володимира Зеленського у засіданні Комісії Україна-НАТО.

Участь Президента України Володимира Зеленського у засіданні Комісії Україна-НАТО.

Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 31 жовтня 2019 р.

Нагадаємо, генсек альянсу Єнс Столтенберг, виступаючи перед курсантами Одеської військово-морської академії, заявив, що рішення про вступ України до Північноатлантичного альянсу повинні прийняти Київ і 29 дійсних членів НАТО. За його словами, у Росії немає жодних законних підстав для впливу на можливий вступ України в організацію.

Крім того, Столтенберг заявив, що Альянс засуджує агресивну поведінку Росії в Чорному морі і висловлює підтримку територіальної цілісності України.

Як відомо, 30 жовтня Північноатлантичний рада НАТО розпочав візит в Україну.

Хорошковський консультує митницю, - Богдан Богдан прокоментував можливість своєї відставки
Новини України Володимир ЗеленськийНАТО
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся