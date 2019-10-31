Ефективні реформи є запорукою членства України в НАТО, - Зеленський

Україна прагне поглибити співпрацю з НАТО для зміцнення обороноздатності
Ефективні реформи є запорукою членства України в НАТО. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу з генсеком Альянсу Йенсом Столтенбергом.
За його словами, Україна прагне поглибити співпрацю з НАТО для зміцнення обороноздатності.
"Тільки ефективні реформи є запорукою нашого членства в Альянсі. Ми віддані трансформації України відповідно до стандартів НАТО і саме на цьому ми фокусуємо наші спільні зусилля", - заявив він.
Участь Президента України Володимира Зеленського у засіданні Комісії Україна-НАТО.
Участь Президента України Володимира Зеленського у засіданні Комісії Україна-НАТО.Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 31 жовтня 2019 р.
Нагадаємо, генсек альянсу Єнс Столтенберг, виступаючи перед курсантами Одеської військово-морської академії, заявив, що рішення про вступ України до Північноатлантичного альянсу повинні прийняти Київ і 29 дійсних членів НАТО. За його словами, у Росії немає жодних законних підстав для впливу на можливий вступ України в організацію.
Крім того, Столтенберг заявив, що Альянс засуджує агресивну поведінку Росії в Чорному морі і висловлює підтримку територіальної цілісності України.
Як відомо, 30 жовтня Північноатлантичний рада НАТО розпочав візит в Україну.