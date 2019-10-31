Ефективні реформи є запорукою членства України в НАТО, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Україна прагне поглибити співпрацю з НАТО для зміцнення обороноздатності

Ефективні реформи є запорукою членства України в НАТО. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу з генсеком Альянсу Йенсом Столтенбергом.

За його словами, Україна прагне поглибити співпрацю з НАТО для зміцнення обороноздатності.

"Тільки ефективні реформи є запорукою нашого членства в Альянсі. Ми віддані трансформації України відповідно до стандартів НАТО і саме на цьому ми фокусуємо наші спільні зусилля", - заявив він.

Участь Президента України Володимира Зеленського у засіданні Комісії Україна-НАТО. Участь Президента України Володимира Зеленського у засіданні Комісії Україна-НАТО. Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 31 жовтня 2019 р.

Нагадаємо, генсек альянсу Єнс Столтенберг, виступаючи перед курсантами Одеської військово-морської академії, заявив, що рішення про вступ України до Північноатлантичного альянсу повинні прийняти Київ і 29 дійсних членів НАТО. За його словами, у Росії немає жодних законних підстав для впливу на можливий вступ України в організацію.

Крім того, Столтенберг заявив, що Альянс засуджує агресивну поведінку Росії в Чорному морі і висловлює підтримку територіальної цілісності України.

Як відомо, 30 жовтня Північноатлантичний рада НАТО розпочав візит в Україну.