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Столтенберг считает Рютте "очень сильным" кандидатом на пост генсека НАТО

Среда 19 июня 2024 04:10
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Столтенберг считает Рютте "очень сильным" кандидатом на пост генсека НАТО Фото: Йенс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг положительно оценивает вероятный выбор членов блока кандидатуры премьер-министра Нидерландов Марка Рютте как своего преемника в должности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

В ходе беседы с представителями СМИ в Вашингтоне 18 июня на совместной пресс-конференции с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном Столтенберг отметил, что поскольку сам не выбирает преемника, то не будет делать заявлений о том, кто станет новым генсеком НАТО.

Вместе с тем он выразил мнение, что члены блока "близки к завершению" в вопросе следующего главы Альянса. На это, в частности, повлияло решение венгерского премьер-министра Виктора Орбана о поддержке кандидатуры Рютте.

"Но после сегодняшнего заявления премьер-министра Орбана, я считаю очевидным, что мы очень близки к завершению в Альянсе, когда члены Альянса изберут следующего Генерального секретаря", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что "это хорошая новость"

"Я считаю, что Марк Рютте является очень сильным кандидатом. У него большой опыт премьер-министра. Он близкий друг и коллега, и поэтому я твердо верю, что очень скоро Альянс определится с моим преемником, и это будет хорошо для всех нас , для НАТО, а также для меня", - высказался Столтенберг.

Ранее сообщалось, что 18 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал, что Будапешт поддержит кандидатуру Марка Рютте на пост генсека НАТО. Аналогичное заявление сделал и президент Словакии Петер Пеллегрини. А президент Румынии Клаус Йоханнис решил отозвать свою кандидатуру на должность генсека НАТО.

Отметим, чтобы Рютте стал новым генсеком после Йенса Столтенберга, он должен заручиться поддержкой всех лидеров 32 стран НАТО.

Более подробно о Марке Рютте - читайте в материале РБК-Украина.

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