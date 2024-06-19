Столтенберг считает Рютте "очень сильным" кандидатом на пост генсека НАТО
Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг положительно оценивает вероятный выбор членов блока кандидатуры премьер-министра Нидерландов Марка Рютте как своего преемника в должности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.
В ходе беседы с представителями СМИ в Вашингтоне 18 июня на совместной пресс-конференции с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном Столтенберг отметил, что поскольку сам не выбирает преемника, то не будет делать заявлений о том, кто станет новым генсеком НАТО.
Вместе с тем он выразил мнение, что члены блока "близки к завершению" в вопросе следующего главы Альянса. На это, в частности, повлияло решение венгерского премьер-министра Виктора Орбана о поддержке кандидатуры Рютте.
"Но после сегодняшнего заявления премьер-министра Орбана, я считаю очевидным, что мы очень близки к завершению в Альянсе, когда члены Альянса изберут следующего Генерального секретаря", - сказал Столтенберг.
Он добавил, что "это хорошая новость"
"Я считаю, что Марк Рютте является очень сильным кандидатом. У него большой опыт премьер-министра. Он близкий друг и коллега, и поэтому я твердо верю, что очень скоро Альянс определится с моим преемником, и это будет хорошо для всех нас , для НАТО, а также для меня", - высказался Столтенберг.
Ранее сообщалось, что 18 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал, что Будапешт поддержит кандидатуру Марка Рютте на пост генсека НАТО. Аналогичное заявление сделал и президент Словакии Петер Пеллегрини. А президент Румынии Клаус Йоханнис решил отозвать свою кандидатуру на должность генсека НАТО.
Отметим, чтобы Рютте стал новым генсеком после Йенса Столтенберга, он должен заручиться поддержкой всех лидеров 32 стран НАТО.
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