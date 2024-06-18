Кто такой Марк Рютте, который может стать новым генсеком НАТО

Марк Рютте может сменить Йенса Столтенберга в кресле генерального секретаря НАТО. Премьер-министр Нидерландов является главным кандидатом на должность и имеет поддержку большинства стран Альянса.

РБК-Украина собрало все, что известно о Марке Рютте, в материале ниже.

Факты из биографии Марка Рютте

Последние 14 лет Марк Рютте возглавляет правительство Нидерландов, политическую карьеру начал еще в 2002-м, а до этого работал в пищевой компании.

Родился в 1967 году в Гааге в многодетной семье. Получил степень магистра истории в Лейденском университете. Со времен студенчества занимался общественной деятельностью – возглавлял молодежную организацию Народной партии за свободу и демократию.

После обучения работал в структуре ведущей корпорации на рынке продуктов питания и бытовой химии Unilever. Был менеджером по персоналу Van den Bergh Nederland, дочерней компании Unilever.

Однако Рютте не оставлял деятельность в Народной партии за свободу и демократию. На парламентских выборах 2002 в Нидерландах работал в штабе политсилы.

В том же году он был назначен Государственным секретарем по социальным вопросам и занятости в первом правительстве премьера Яна Петера Балкененде.

Впоследствии был Государственным секретарем по высшему образованию, науке и культуре во втором кабинете Балкененде. На должности работал над созданием более конкурентоспособной на международном уровне нидерландской системы высшего образования.

Фото: Марк Рютте возглавляет правительство Нидерландов с 2010 года (Getty Images)

Стал лидером парламентской фракции Народной партии за свободу и демократию и возглавлял ее списки на выборах 2006 и 2010 годов.

8 октября 2010 года Марк Рютте был назначен главой правительства и сформировал свой кабинет.

Он стал первым премьер-министром Нидерландов от Христианско-демократической партии и Партии труда с 1918 года и первым премьер-министром от Народной партии за свободу и демократию.

Фаворит на выборах генсека НАТО

Полномочия действующего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга истекают этой осенью, поэтому в Альянсе встал вопрос выбора преемника.

О намерениях баллотироваться на эту должность заявляли министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, президент Румынии Клаус Йоганнис и премьер Нидерландов Марк Рютте. При этом последний стал фаворитом среди других кандидатов, в частности из-за большого опыта на высшей должности в своей стране и опыта сотрудничества со многими государственными лидерами.

Для назначения генсека нужен консенсус всех членов НАТО, и Рютте получил согласие от 28 из 32 государств. Первоначально сомнения высказывали Словакия, Венгрия, Румыния и Турция. После встречи с Марком Рютте турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил ему о своей поддержке.

18 июня стало известно, что кандидатуру премьера Нидерландов согласовали Словакия и Венгрия. Однако глава венгерского правительства Виктор Орбан был одним из критиков Рютте.

Фото: Орбан поддержал Рютте на пост генсека НАТО (x.com/PM_ViktorOrban)

Орбан изменил свое мнение после того, как получил заверения от Марка Рютте, что Венгрия не будет участвовать в поддержке Украины от Североатлантического Альянса.

Напомним, на днях глава правительства Венгрии договорился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что венгерский персонал не будет участвовать в "деятельности Альянса по Украине", а венгерские средства не будут использоваться для поддержки такой инициативы.

По словам Виктора Орбана, Марк Рютте подтвердил ему, что поддерживает это решение и будет его соблюдать, если станет генсеком НАТО.

Позиция Рютте по войне в Украине

Премьер-министр Нидерландов с самого начала полномасштабного вторжения РФ выступал в поддержку Украины.

Марк Рютте стал одним из инициаторов коалиции истребителей, согласно которой украинские Воздушные силы должны получить самолеты F-16. Нидерланды - вторая после Дании страна, которая должна их передать уже этим летом.

Кроме того, Рютте вместе с руководителями Германии и Дании работали над передачей ВСУ 100 танков Leopard.

1 марта 2024 года премьер Нидерландов побывал в Харькове, где с президентом Украины Владимиром Зеленским подписал соглашение о гарантиях безопасности.

В документе зафиксировано предоставление со стороны Нидерландов военной помощи на 2 млрд евро в 2024-м и продолжение поддержки в течение следующих 10 лет.

Фото: Владимир Зеленский и Марк Рютте во время визита в госпиталь в Харькове (president.gov.ua)

Марк Рютте имеет орден Ярослава Мудрого I степени "за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины".

При подготовке использовались: информация из Wikipedia, пост премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в X, публикации Financial Times, NOS.