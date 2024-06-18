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Рютте без конкурентов. Президент Румынии снимет кандидатуру на пост генсека НАТО, - СМИ

Вторник 18 июня 2024 21:02
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Рютте без конкурентов. Президент Румынии снимет кандидатуру на пост генсека НАТО, - СМИ Фото: Клаус Йоханнис, президент Румынии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Румынии Клаус Йоханнис отзовет свою кандидатуру на должность генерального секретаря НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

По информации источника издания, Йоханнис объявит о снятии кандидатуры в ближайшее время.

Журналисты уточняют, что такое решение румынский президент примет после того, как Венгрия решила поддержать кандидатуру премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО.

Таким образом глава нидерландского правительства станет единственным кандидатом на пост генсека.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 18 июня, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал, что его страна поддержит кандидатуру премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО.

Также соответствующее заявление сделал и президент Словакии Петер Пеллегрини.

Для того, чтобы Рютте стал новым генсеком после Йенса Столтенберга, он должен заручиться поддержкой всех лидеров 32 стран НАТО.

Более детально о Рютте - в материале РБК-Украина.

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НАТО Румыния Марк Рютте
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