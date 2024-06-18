Рютте без конкурентов. Президент Румынии снимет кандидатуру на пост генсека НАТО, - СМИ

Президент Румынии Клаус Йоханнис отзовет свою кандидатуру на должность генерального секретаря НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS .

Журналисты уточняют, что такое решение румынский президент примет после того, как Венгрия решила поддержать кандидатуру премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО.

По информации источника издания, Йоханнис объявит о снятии кандидатуры в ближайшее время.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 18 июня, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал, что его страна поддержит кандидатуру премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО.

Также соответствующее заявление сделал и президент Словакии Петер Пеллегрини.

Для того, чтобы Рютте стал новым генсеком после Йенса Столтенберга, он должен заручиться поддержкой всех лидеров 32 стран НАТО.

Более детально о Рютте - в материале РБК-Украина.

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