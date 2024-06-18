Орбан подтвердил, что Венгрия поддержит кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Twitter .

Как напомнил глава правительства Венгрии, он договорился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что венгерский персонал не будет участвовать в "деятельности Альянса по Украине", а венгерские средства не будут использоваться для поддержки такой инициативы.

Орбан добавил, что во время вчерашней встречи с Рютте нидерландский премьер подтвердил, что он поддерживает такое решение и будет его придерживаться, если станет генсеком НАТО.

"В свете его обещания Венгрия готова поддержать кандидатуру премьер-министра Рютте на пост генерального секретаря НАТО", - подчеркнул премьер Венгрии.

По его словам, Рютте также заверил, что его целью на посту генерального секретаря НАТО будет одинаковое понимание и уважение ко всем союзникам.