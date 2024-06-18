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Орбан подтвердил, что Венгрия поддержит кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО

Вторник 18 июня 2024 18:48
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Орбан подтвердил, что Венгрия поддержит кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО Фото: премьер Нидерландов Марк Рютте и премьер Венгрии Виктор Орбан (x.com/PM_ViktorOrban)
Автор: Иван Носальский

Венгрия поддержит назначение премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность генерального секретаря НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Twitter.

Как напомнил глава правительства Венгрии, он договорился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что венгерский персонал не будет участвовать в "деятельности Альянса по Украине", а венгерские средства не будут использоваться для поддержки такой инициативы.

Орбан добавил, что во время вчерашней встречи с Рютте нидерландский премьер подтвердил, что он поддерживает такое решение и будет его придерживаться, если станет генсеком НАТО.

"В свете его обещания Венгрия готова поддержать кандидатуру премьер-министра Рютте на пост генерального секретаря НАТО", - подчеркнул премьер Венгрии.

По его словам, Рютте также заверил, что его целью на посту генерального секретаря НАТО будет одинаковое понимание и уважение ко всем союзникам.

Рютте может стать генсеком НАТО

Напомним, этой осенью срок полномочий генсека НАТО Йенса Столтенберга заканчивается. Поэтому в Альянсе занялись поиском преемника.

Главным кандидатом по состоянию на сейчас является Марк Рютте. Его кандидатуру поддерживали большинство стран. Для того, чтобы он стал генсеком, необходим полный консенсус среди 32 лидеров государств НАТО.

Одной из стран, которые не поддерживали такую инициативу, была Венгрия.

Сегодня, 18 июня, утром СМИ распространяли информацию о том, что Рютте заключил сделку с Орбаном, чтобы стать генсеком. В частности, он пообещал разрешить Венгрии не участвовать в поддержке Украины от Альянса.

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НАТО Венгрия Марк Рютте Виктор Орбан
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