Столтенберг вважає Рютте "дуже сильним" кандидатом на пост генсека НАТО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАТО .

У ході бесіди з представниками ЗМІ у Вашингтоні 18 червня на спільній прес-конференції з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном Столтенберг зазначив, що оскільки сам не обирає наступника, то не буде робити заяв щодо того, хто стане новим генсеком НАТО.

Разом з тим він висловив думку, що члени блоку "близькі до завершення" у питанні наступного очільника Альянсу. На це, зокрема, вплинуло рішення угорського прем'єр-міністра Віктор Орбана щодо підтримки кандидатури Рютте.

"Але після сьогоднішньої заяви прем'єр-міністра Орбана, я вважаю очевидним, що ми дуже близькі до завершення в Альянсі, коли члени Альянсу оберуть наступного Генерального секретаря", - сказав Столтенберг.

Він додав, що "це гарна новина"

"Я вважаю, що Марк Рютте є дуже сильним кандидатом. Він має великий досвід прем’єр-міністра. Він близький друг і колега, і тому я твердо вірю, що дуже скоро Альянс визначиться з моїм наступником, і це буде добре для всіх нас, для НАТО, а також для мене", - висловився Столтенберг.