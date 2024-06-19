Столтенберг вважає Рютте "дуже сильним" кандидатом на пост генсека НАТО
Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг позитивно оцінює вірогідний вибір членів блоку кандидатури прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте як свого наступника на посаді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАТО.
У ході бесіди з представниками ЗМІ у Вашингтоні 18 червня на спільній прес-конференції з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном Столтенберг зазначив, що оскільки сам не обирає наступника, то не буде робити заяв щодо того, хто стане новим генсеком НАТО.
Разом з тим він висловив думку, що члени блоку "близькі до завершення" у питанні наступного очільника Альянсу. На це, зокрема, вплинуло рішення угорського прем'єр-міністра Віктор Орбана щодо підтримки кандидатури Рютте.
"Але після сьогоднішньої заяви прем'єр-міністра Орбана, я вважаю очевидним, що ми дуже близькі до завершення в Альянсі, коли члени Альянсу оберуть наступного Генерального секретаря", - сказав Столтенберг.
Він додав, що "це гарна новина"
"Я вважаю, що Марк Рютте є дуже сильним кандидатом. Він має великий досвід прем’єр-міністра. Він близький друг і колега, і тому я твердо вірю, що дуже скоро Альянс визначиться з моїм наступником, і це буде добре для всіх нас, для НАТО, а також для мене", - висловився Столтенберг.
Раніше повідомлялося, що 18 червня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв, що Будапешт підтримає кандидатуру Марка Рютте на пост генсека НАТО. Аналогічну заяву зробив і президент Словаччини Петер Пеллегріні. А президент Румунії Клаус Йоганніс вирішив відкликати свою кандидатуру на посаду генсека НАТО.
Зазначимо, для того, щоб Рютте став новим генсеком після Єнса Столтенберга, він має заручитися підтримкою всіх лідерів 32 країн НАТО.
Більш детально про Марка Рютте - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.