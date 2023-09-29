Столтенберг: уверен, что разногласия не повлияют на военную помощь Украине от Польши

Украине и Польше удастся найти решение конфликта из-за экспорта зерна без негативного влияния на военную помощь украинским солдатам.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в интервью Reuters заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Генсека попросили прокомментировать конфликт между Украиной и Польшей, который возник после того, как Варшава решила в одностороннем порядке продлить запрет на импорт украинского зерна.

"Я ожидаю и уверен, что Украина и Польша найдут способ решить эти вопросы без негативного влияния на военную поддержку Украины", - отметил Столтенберг.

Зерновой скандал

Напомним, 15 сентября Еврокомиссия решила отменить запрет на импорт украинского зерна, который действовал для Венгрии, Польши, Словакии, Болгарии и Румынии.

После этого Венгрия, Словакия и Польша продлили ограничения в одностороннем порядке.

Украина в ответ подала иски во Всемирную торговую организацию, поскольку посчитала такие действия политически мотивированными.

На фоне конфликта премьер Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что его страна прекращает передачу Украине оружия.

Но позже президент Анджей Дуда разъяснил, что глава польского правительства имел в виду только то современное вооружение, которое страна недавно заказывала у США и Южной Кореи.