Столтенберг: впевнений, що розбіжності не вплинуть на військову допомогу Україні від Польщі

Україні та Польщі вдасться знайти вирішення конфлікту через експорт зерна без негативного впливу на військову допомогу українським солдатам.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в інтерв'ю Reuters заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Генсека попросили прокоментувати конфлікт між Україною та Польщею, який виник після того, як Варшава вирішила в односторонньому порядку продовжити заборону імпорту українського зерна.

"Я очікую і впевнений, що Україна та Польща знайдуть спосіб вирішити ці питання без негативного впливу на військову підтримку України", - зазначив Столтенберг.

Зерновий скандал

Нагадаємо, 15 вересня Єврокомісія вирішила скасувати заборону на імпорт українського зерна, яка діяла для Угорщини, Польщі, Словаччини, Болгарії та Румунії.

Після цього Угорщина, Словаччина та Польща продовжили обмеження в односторонньому порядку.

Україна у відповідь подала позови до Світової організації торгівлі, оскільки вважала такі дії політично мотивованими.

На тлі конфлікту прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що його країна припиняє передачу Україні зброї.

Але пізніше президент Анджей Дуда пояснив, що глава польського уряду мав на увазі лише те сучасне озброєння, яке країна нещодавно замовляла у США та Південної Кореї.