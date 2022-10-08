В Германии подтвердили, что причиной остановки поездов стала диверсия

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление, которое транслировала DW News .

"Причиной стали диверсионные действия на кабельной сети. Кабели, необходимые для железнодорожного движения, намеренно и целенаправленно обрезали. Сейчас мы не можем сказать ничего больше ни об атаке, ни о злоумышленниках. Все это должно установить расследование", - заявил министр.

Сеть радиосвязи железной дороги полностью вышла из строя сегодня утром. По данным силовиков, сбой произошел из-за того, что неизвестные перерезали линию передачи в кабельном канале недалеко от Берлина. Также аналогичный акт диверсии произошел недалеко от Дортмунда.

Из-за инцидента на севере Германии остановились поезда типов ICE, IC и EC. В некоторых городах остановились региональные поезда. В немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn предупредили, что технические сбои могут наблюдаться в течение дня.