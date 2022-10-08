ua ru
Сб, 08 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Германии подтвердили, что причиной остановки поездов стала диверсия

Новина українською →
Германия, Суббота 08 октября 2022 20:00
В Германии подтвердили, что причиной остановки поездов стала диверсия Фото: В Германии подтвердили, что причиной остановки поездов стала диверсия (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Министр транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Фолькер Виссинг подтвердил, что причиной утренней остановки поездов на севере страны стали диверсионные действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление, которое транслировала DW News.

"Причиной стали диверсионные действия на кабельной сети. Кабели, необходимые для железнодорожного движения, намеренно и целенаправленно обрезали. Сейчас мы не можем сказать ничего больше ни об атаке, ни о злоумышленниках. Все это должно установить расследование", - заявил министр.

Сеть радиосвязи железной дороги полностью вышла из строя сегодня утром. По данным силовиков, сбой произошел из-за того, что неизвестные перерезали линию передачи в кабельном канале недалеко от Берлина. Также аналогичный акт диверсии произошел недалеко от Дортмунда.

Из-за инцидента на севере Германии остановились поезда типов ICE, IC и EC. В некоторых городах остановились региональные поезда. В немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn предупредили, что технические сбои могут наблюдаться в течение дня.

Напомним, что в Германии из-за проблем со связью на несколько часов остановились поезда.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Как повреждение Крымского моста может повлиять на войну: ответ эксперта
Как повреждение Крымского моста может повлиять на войну: ответ эксперта
DAILY
Широкий фронт. Как Украина вытесняет россиян на юге и востоке
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Широкий фронт. Как Украина вытесняет россиян на юге и востоке