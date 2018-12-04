Столтенберг: країни НАТО готові підтримувати Україну в разі відкритого нападу РФ

Фото: Єнс Столтенберг (nato.int)

За словами Столтенберга, усі члени НАТО надають сильну політичну підтримку Україні

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни-члени Альянсу готові підтримувати Україну в разі відкритого нападу з боку Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НАТО.

За словами Столтенберга, усі члени НАТО надають сильну політичну підтримку і потужну практичну підтримку Україні.

"Україна не є членом НАТО, але ми рішуче підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України. Ми також закликаємо Росію звільнити моряків і кораблі, які вони захопили. Союзники НАТО також будуть продовжувати допомагати модернізувати і зміцнювати українські Збройні сили. НАТО також допомагає модернізувати український флот", - заявив він, відповідаючи на питання про те, чи може Україна розраховувати на допомогу з боку НАТО, якщо Росія почне відкритий напад на Україну.

Столтенберг зазначив, що агресивні дії Росії проти України незаконно анексували Крим, дестабілізують східну Україну, також вони намагалися зробити це в Азовському морі.

"НАТО провело найбільше зміцнення нашої колективної оборони після закінчення "холодної війни", з більшою готовністю наших збройних сил, з бойовими батальйонами в східній частині Альянсу. Союзники також тепер вкладають більше коштів в оборону", - додав він.

Нагадаємо, раніше Столтенберг закликав РФ звільнити українських моряків і кораблі.

Раніше в НАТО заявляли, що Росія не має жодних підстав для використання військової сили проти українських кораблів і військовослужбовців.