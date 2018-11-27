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НАТО закликає Росію негайно звільнити українських моряків

Новини » Політика    27.11.2018 - 21:03
НАТО закликає Росію негайно звільнити українських моряків
Ілюстративне фото (nato.int)

Окрім того, в Альянсі закликають Москву забезпечити безперешкодний доступ до українських портів

Росія немає жодних підстав для використання військової сили проти українських кораблів та військовослужбовців. НАТО вимагає негайного звільнення українських моряків, повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідну заяву Альянсу.

Окрім того, країни НАТО закликають Росію забезпечити безперешкодний доступ до українських портів та свободу плавання.

"Немає жодних підстав для того, щоб Росія використовувала військову силу проти українських кораблів і військовослужбовців. Ми закликаємо Росію негайно звільнити українських моряків та кораблі, які вона захопила", - йдеться у повідомленні.

Також в Альянсі закликають Україну та Росію до стриманності. Водночас країни-члени НАТО підтвердили повну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України у межах своїх міжнародно визнаних кордонів та територіальних вод.

"Ми рішуче засуджуємо незаконну анексію Криму, яку ми не визнаємо та ніколи не визнаємо. Будівництво Росією мосту через Керченську протоку є ще одним порушенням суверенітету та територіальної цілісності України", - наголошується у заяві.

Нагадаємо, Підкомітет з безпеки та оборони та Комітет із закордонних справ Європейського парламенту проведуть спільне засідання, під час якого обговорять ситуацію в Азовському морі

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