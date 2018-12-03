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Столтенберг закликав РФ звільнити українських моряків і кораблі

Новини » Політика    03.12.2018 - 13:42
Столтенберг закликав РФ звільнити українських моряків і кораблі
Фото: Єнс Столтенберг (twitter.com/NATOpress)

Столтенберг зазначив, що українські судна мають право пересуватися по Керченській протоці та Азовському морю

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Російська Федерація повинна звільнити українських моряків і кораблі, захоплені в Керченській протоці 25 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Альянсу.

За словами Столтенберга, НАТО шукає діалогу з Росією і прагне до поліпшення відносин. Разом з тим, за його словами, щоб це було можливим, Росія повинна повністю виконати свої міжнародні зобов'язання.

"Завтра (4 грудня, - ред.) ми зустрінемо партнерів з Грузії та України. Вони стикаються з серйозними проблемами безпеки з боку Росії. І ми продовжимо надавати обом країнам практичну і політичну підтримку", - зазначив він.

За словами Столтенберга, Росія повинна звільнити українських моряків і кораблі, захоплені в Керченській протоці.

"Нещодавно Росія захопила українські кораблі і моряків біля Керченської протоки. Немає ніякого виправдання цьому застосуванню сили. Ми закликаємо до спокою і стриманості. Росія повинна звільнити українських моряків і кораблі, а також забезпечити свободу судноплавства і безперешкодний доступ до українських портів в Азовському морі. Українські судна, як військові, так і цивільні, мають право пересуватися по Керченській протоці та Азовському морю", - заявив він.

Нагадаємо, раніше в НАТО заявляли, що Росія не має жодних підстав для використання військової сили проти українських кораблів і військовослужбовців.

Як повідомляло РБК-Україна, Україна буде просити закрити Босфор для РФ через агресію в Керченській протоці.

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