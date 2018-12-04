Столтенберг: страны НАТО готовы поддерживать Украину в случае открытого нападения РФ

Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

По словам Столтенберга, все союзники НАТО оказывают сильную политическую поддержку Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены Альянса готовы поддерживать Украину в случае открытого нападения со стороны Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НАТО.

По словам Столтенберга, все союзники НАТО оказывают сильную политическую поддержку и мощную практическую поддержку Украине.

"Украина не является членом НАТО, но мы решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы также призываем Россию освободить моряков и корабли, которые они захватили. Союзники НАТО также будут продолжать помогать модернизировать и укреплять украинские Вооруженные силы. НАТО также помогает модернизировать украинский флот", - заявил он, отвечая на вопрос о том, может ли Украина рассчитывать на помощь со стороны НАТО, если Россия начнет открытое нападение на Украину.

Столтенберг отметил, что агрессивные действия России против Украины незаконно аннексировали Крым, дестабилизируют восточную Украину, также они пытались сделать это в Азовском море.

"НАТО провело самое большое укрепление нашей коллективной обороны после окончания "холодной войны", с большей готовностью наших вооруженных сил, с боевыми батальонами в восточной части Альянса. Союзники также теперь вкладывают больше средств в оборону", - добавил он.

Напомним, ранее Столтенберг призвал РФ освободить украинских моряков и корабли.

Ранее в НАТО заявляли, что Россия не имеет никаких оснований для использования военной силы против украинских кораблей и военнослужащих.