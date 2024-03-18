Ситуация на фронте сегодня 18 марта

В Украине на фронте в течение суток произошло 72 боевых столкновения. Враг продолжает активные штурмы в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

В целом враг нанес 14 ракетных и 75 авиационных ударов, совершил 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

За прошедшие сутки российские оккупанты атаковали Украину, применив 22 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 17 этих ударных БпЛА были уничтожены.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Лукашевка Черниговской области; Большая Писаревка, Поповка, Александровка, Луговка Сумской области и областной центр; Волчанск, Гоптовка, Басово Харьковской области; Нетайлово, Новоселовка Первая, Шахтерское, Макаровка, Старомайорское Донецкой области, Роботино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем были около 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении противник совершил 2 безуспешных штурма позиций Сил обороны вблизи населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении защитники отбили 3 атаки противника в районе населенного пункта Роздоловка Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 8 атак противника возле населенных пунктов Ивановское и Клищеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 13 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Орловка, Александрополь и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении наши военные продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Победы Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 36 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении защитники отбили 7 атак врага вблизи Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, осуществлено 3 штурма позиций наших войск.

Потери врага

Авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава противника.

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