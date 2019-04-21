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Канцлер Австрії привітав Зеленського з перемогою на виборах

Новини » Вибори 2019    21.04.2019 - 22:30
Канцлер Австрії привітав Зеленського з перемогою на виборах
Фото: Себастьян Курц (president.gov.ua)

Курц закликав Зеленського продовжити необхідні реформи в Україні

Канцлер Австрії Себастьян Курц привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України. Про це повідомляє австрійське видання oe24.

Курц закликав Зеленського продовжити необхідні реформи, особливо в боротьбі з корупцією.

За його словами, Австрія зацікавлена у розвитку економічних відносин з Україною, так як Австрія є одним з найбільших інвесторів на Україні.

Крім того, Курц "з нетерпінням чекаю співпраці для подальшого поглиблення наших хороших двосторонніх відносин".

За словами Курца, Відень, як і раніше, не визнає окупацію Криму РФ і наполягає на звільненні українських моряків, затриманих у Керченській протоці.

"Австрія дотримується санкцій Європейського союзу проти Росії і вимагає, щоб була відновлена територіальна цілісність країни", - зазначив канцлер.

Міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем Twitter привітала Володимира Зеленського з перемогою на виборах.

Зазначимо, за результатами сьогоднішнього Національного екзит-полу, на виборах лідирує Зеленський з 73,2% голосів, а 25,3% респондентів віддали голоси за Петра Порошенка. Крім того, відомо, як розподілилися голоси за кандидатів по регіонах. За претендента на пост президента захід віддав 57,0%, центр 73,0%, південь 85,4%, схід 87,7%. За чинного президента відповідно проголосували 41,3%, 28,0%, 13,4% і 11,2%.

 

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